A partir de los seis meses de edad, la leche materna sigue siendo la base de la alimentación de los bebés pero, sin embargo, ya pueden incorporar alimentos sólidos a su dieta. Pero, ¿cómo hacerlo? El Baby Led Weaning (BLW) es un método que enseña a los peques a comer de manera independiente a partir de esta edad. ¿Sabes cómo aplicarlo?

¿Puede un bebé de nueve meses comer cocido? ¿Y uno de siete disfrutar de un plato de pasta con verduras? Aunque te parezca mentira, sí, puede, y sin ningún tipo de problema. Pero, ¿cómo conseguir que a nuestro pequeño le apetezcan degustar este tipo de recetas? Esto es lo que puedes conseguir con el método Baby Led Weaning o BLW, un sistema con el que puedes enseñar a tu bebé, incluso si es menor de un año, a comer solo.



Durante mucho tiempo se ha creído que el periodo de lactancia debía ser seguido por una etapa donde los alimentos de cuchara fueran la base. Pero, ¿por qué no dar un paso más si nuestro pequeño está preparado? El BLW es una manera de comenzar a introducir alimentos sólidos en la dieta de los bebés mientras los siguen compaginando con la lactancia o las papillas y purés. Si utilizas este método, por otro lado, debes tener en cuenta que debe ser progresivo, sin presiones, sin obligarles a comer si no lo quieren, y en el que tienes que tener paciencia e involucrarte al máximo. Deja que ellos lleven su propio ritmo.



Y es que, aunque no lo creas, los bebés pueden masticar los alimentos por sí solos a la edad de seis meses, incluso antes de que les salgan los dientes, simplemente con las encías. Solo tenemos que saber qué alimentos escoger y cómo ofrecérselos. Así, el Baby Led Weaning no solo es una forma de aprender a comer de manera independiente, desprenderse poco a poco de la lactancia y adquirir destreza. También es un método perfecto para que paséis juntos buenos momentos en familia.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

El BLW requiere tiempo y paciencia, pero como ves, está cargado de beneficios. Y si lo que te hace dudar a la hora de ponerlo en práctica son las manchas que pueda generar en la ropita de tu bebé o en la tuya, ¡no te preocupes! KH-7 Sin Manchas y KH-7 Sin Manchas Oxy Effect solucionarán todos tus problemas. El primero es perfecto para eliminar manchas de salsa de tomate, leche, huevo, chocolate, yogurt, aceite, aunque también es muy eficaz en manchas de sangre, en las manchas amarillentas en ropa blanca, e incluso para las manchas de caca que tan frecuentes son en los bodys o pantalones durante estos meses. Por su parte, KH-7 Sin Manchas Oxy Effect, es ideal para eliminar las manchas de verduras, frutas y de zumos. ¿Lo mejor aparte de su efectividad? Su uso es muy sencillo gracias a su aplicador en pistola, es respetuoso con la ropa porque no tiene químicos agresivos como la lejía y no implica mucho gasto de producto ya que solo tendrás que aplicarlo en la zona que necesites. Además, también podrás utilizar ambos como aditivo de lavado añadiendo un chorrito en el tambor de la lavadora para reforzar la acción de tu detergente. ¡Toda vuestra ropa estará impoluta!



Hemos hablado con Lucio Piermarini, pediatra y autor del libro De la Teta al Plato, para que nos de algunos consejos iniciarnos en el BLW.

¿Cuáles son las ventajas del Baby Led Weaning?

Aplicando este método de transición hacia los alimentos sólidos conseguimos que nuestro bebé se adapte más cómodamente a las nuevas texturas y sabores y, sobre todo, que lo haga de forma autónoma, cuando él se sienta cómodo. Este sistema debe aplicarse de forma que sea el propio niño o niña el que marque los tiempos. Por eso debes permitirle que experimente con la comida, que pruebe nuevos sabores y, sobre todo, que la manipule y la tome con sus propias manos. Además de lo mencionado, el BLW trae consigo otros importantes beneficio:

Si dejas que tu pequeño elija qué comer, es menos probable que desarrolle aversiones hacia los alimentos.

Con el BLW, tu bebé aprende a parar de comer en el momento en que se haya saciado.

Este método ayuda a los pequeños a agudizar sus habilidades motoras , entre ellas, el movimiento ojo-mano y la masticación.

, entre ellas, el movimiento ojo-mano y la masticación. Cuando tu bebé aprenda a comer pos sí mismo, aunque también durante el proceso de aprendizaje, tú tendrás más libertad en lo smomentos en que os reunáis en familia. Además, él podrá participar de la experiencia.

Además, él podrá participar de la experiencia. Por último, podrás ahorrar tiempo, ya que ahora no tendrás que preparar más comidas para tu pequeño: ahora podrá disfrutar de la comida de toda la familia.

Método Baby Led Weaning: ¿cuándo empezar?

Antes de comenzar a practicar este método, no está de más que lo consultes con el pediatra de tu bebé para asegurarte de que no tiene ningún problema de salud y que no existe ningún riesgo en caso de que ingiera alimentos sólidos. "La edad ideal para comenzar con el Baby Led Weaning es diferente para cada niño, ya que depende del momento en que las funciones y capacidades de su cuerpo se lo permitan hacer con éxito y sin riesgos", explica el doctor Piermarini. Aun así, por norma general, lo ideal sería comenzar con el BLW a partir de los seis o siete meses. "No somos nosotros los que tenemos que empezar, sino que será el bebé quien nos haga comprender que ya está listo y nos exigirá la primera degustación, aunque él no sepa que lo que pide es comida".



Por ello, antes de que el bebé comience a comer alimentos sólidos y apliquemos este método, conviene tener en cuenta lo siguiente:

El bebé debe ser capaz de mantenerse sentado y recto solo.

El bebé debe no tener reflejo de extrusión, el movimiento involuntario que permite a los bebés expulsar con la lengua los alimentos que no sean líquidos para evitar un atragantamiento. Suele desaparecer entre los 4 y 6 meses.

El bebé debe saber coordinar bien el movimiento ojo-mano-boca.

El bebé debe empezar a mostrar hambre y saciedad.

El bebé debe empezar a mostrar interés por la comida.

¿Con qué alimentos es recomendable empezar?

El Baby Led Weaning no se basa en cocinar y ofrecer a tu bebé alimentos diferentes a los tuyos. El objetivo es que el peque coma lo mismo que cocinéis para toda la familia para que se adapte poco a poco a la alimentación adulta. Por eso una de las grandes responsabilidades que conlleva este sistema es mantener una dieta sana, ya que a partir de que apliquemos el BLW, nuestro bebé comerá lo mismo que nosotros y, queremos lo mejor para nuestros pequeños, ¿verdad? ¡Todo ventajas! Y ahora, volviendo a la pregunta del principio: ¿puede un bebé comer cocido? La respuesta es sí, siempre que esté hecho de manera saludable. Por eso, procura reducir el consumo de sal.

El doctor Piermarini nos da la razón: "Los lactantes a partir de los seis meses digieren perfectamente casi cualquier alimento sano y correctamente cocinado. No son los padres los que deben comer como el niño sino que el niño puede comer como los padres si estos han adecuado su dieta a las recomendaciones de los expertos de nutrición", nos explica.

Aunque ​no hay evidencias científicas de que un alimento sea mejor que otro, sí podemos tener en cuenta algunos antes de ofrecérselos que les resultarán más sencillos: fruta, verdura, pasta, carne, queso, cereales, garbanzos, patas cocidas, cremas y purés, pan... Es decir, comida fáciles de digerir y con texturas distintas con los que nuestro pequeño pueda experimentar y ganar confianza.

Pero ¿cómo cortar alimentos en el BLW? Debemos procurar dárselos en piezas más o menos grandes para que ellos puedan manejarlos solos y con sus propias manos. Cortar la comida en tiras o en trozos del tamaño de su puño sería lo ideal, así evitamos también que se puedan atragantar. Aun así, recuerda que el objetivo de esto, como hemos dicho, es que el bebé coma lo mismo que toda la familia.

BLW y las alergias alimentarias

Esta es una de las grandes preguntas que se hacen muchas madres y padres cuando llega el momento de iniciar la transición hacia la alimentación adulta. Alimentos como la leche, el pescado, los huevos o los frutos secos están considerados potencialmente alergénicos. Sabiendo esto, ¿es recomendable dárselos al bebé o no? Según Lucio Piermarinim, "La evidencia científica ha comprobado que la exclusión de estos alimentos de la dieta de los lactantes no reduce el riesgo de alergia. Al contrario, las investigaciones más recientes demuestran que dar de todo y pronto es la mejor estrategia para inducir la llamada tolerancia inmunológica", explica Piermarini.



Por lo tanto, es importante que cuando ofrezcas este tipo de alimentos a tus pequeños estemos muy pendientes de sus reacciones para comprobar si son alérgicos o no. Además, procura dárselos en pequeñas cantidades de este tipo de alimentos y con relativa frecuencia. En cualquier caso, los bebés no suelen tener reacciones exageradas, pero sí erupciones, especialmente alrededor de la boca o la tripa. En otros casos, presentan vómitos o diarreas. Si observas algo de esto será mejor que acudas al pediatra.

¿Y si el bebé se niega a tomar alimentos sólidos?

El doctor Piermarini responde de manera muy clara a esta pregunta: "Los niños no deberían negarse ni les cuesta comer comida sólida. El lactante que pide nunca rechaza". Y es que no podemos olvidar que la alimentación complementaria es un proceso absolutamente natural. Si el bebé rechaza los alimentos puede que la culpa la tengamos nosotros por no conducir la alimentación correctamente o porque no se lo estamos presentando de la manera correcta. "Al niño le encanta la leche materna y no ve ninguna razón para sustituirla con algo que él ni siquiera sabe lo que es", afirma el pediatra, quien nos cuenta también que los bebés a partir del año de edad tienden a comer menos: "Los niños fisiológicamente crecen más lentamente y empiezan a comer mucho menos, así que eso aumenta la ansiedad de los padres".

Lo que no podemos hacer es obligarle a comer, ponernos nerviosos o intentar que lo haga mediante distracciones. No olvidemos que el Baby Led Weaning consiste en la alimentación a demanda: el propio bebé marcará el ritmo. No debemos preocuparnos por si come pocos alimentos sólidos, ya que lo estará complementando con la lactancia. "Lo importante es que los padres confíen en los hijos".

Algunos consejos prácticos

Es fundamental que cuando pongas en práctica el BLW seas paciente y permanezcas siempre al lado de tu bebé, apoyándole y permitiendo que se sienta tranquilo en todo momento.

No seas quisquillosa con la cantidad que come. Tu pequeño está experimentando con la comida y puede ser normal que al principio no coma demasiado. Comprobarás que chupa los alimentos, la expulsa de la boca y la manosea, pero no te desesperes. Se trata de un proceso de adaptación y experimentración completamente normal.

Evita sentarle a comer cuando tenga sueño . Los bebés no son como los adultos: el sueño les supera y les pone de mal humor, por lo que la tarea podría complicarse demasiado.

. Los bebés no son como los adultos: el sueño les supera y les pone de mal humor, por lo que la tarea podría complicarse demasiado. Ayúdales con un vaso de leche antes de comer. ¿Por qué? Si tienen demasiada hambre a la hora de sentarse a comer, se frustrarán mucho y enfadarán en caso de no encontrar el alimento que quieren. Recuerda que los alimentos sólidos deben ser un complemento y no la base de su alimentación.

Para hacérselo más sencillo, procura seguir utilizando la vajilla a la que está acostumbrado. Si tu bebé sigue comiendo en el bowl donde habitualmente toma papillas, así como la misma cuchara y vaso el proceso de adaptación será más sencillo.

Beneficios del Baby Led Weaning

Nos queda claro que este método es eficaz para que los bebés adquieran independencia y autonomía. ¿Pero qué otras ventajas ofrece? "La primera ventaja es que ahora es el niño quien decide si quiere comer y cuánto", afirma el pediatra. "Ya no hay oferta de comida sino aceptación de la demanda del niño. De esta manera la relación con la comida no será nunca un problema, los padres estarán serenos y el niño apreciará todos los alimentos que le ofrezcan. El bebé querrá comer, puesto que es lo que hacen sus padres y a ellos lo que más les gusta es imitar a los mayores".

¿Existen peligros a la hora de implementar este sistema de alimentación complementaria?

Una creencia muy extendida en relación al BLW es que es un sistema más peligroso que la práctica tradicional de utilizar únicamente papillas y purés. Algunos padres, incluso, piensan que con este tipo de alimentación los pequeños pasan hambre. Pero, ¿es esto cierto?



Habrás podido comprobar que a medida que los bebés crecen, incluso cuando todavía son muy pequeños, se lo llevan todo a la boca. Juguetes, bolígrafos papeles... Y también la comida. Es algo que no podemos evitar, por lo que, según de lo que se trate, debemos darles libertad para hacerlo y experimentar en el aprendizaje. En este sentido, el papel de los padres debe ser el de facilitar un ambiente cómodo y seguro para nuestros niños.



Pero si la pregunta que te estás haciendo es si el Baby Led Weaning es una práctica peligrosa, la única respuesta válida es no. Cuando los bebés de seis meses empiezan a tomar las riendas de su aliementación con este sistema, desarrollan su sistema motriz y, por ello, es menos probable que se atraganten. Este método de aprendizaje, además, les permite masticar y gestionar mejor la comida y los alimentos en el interior de su boca. Así que no tengáis ningún miedo si decidís ponerlo en práctica. Y preparaos para disfrutar juntos de muy buenos momentos en familia.

Te puede interesar...

10 cosas que haces mal cuando tu hijo tiene fiebre

P​or qué deberías cuidar tu alimentación antes del embarazo

¿Sabes qué tipo de leche dar a tu hijo después de que cumpla un año?

Dieta posparto: una alimentación sana para estar en forma después del embarazo​​​​​​