Nuevo medicamento: Combate las náuseas del embarazo de forma innovadora y segura

Las náuseas y los vómitos son dos de los síntomas más desagradables del embarazo. Un medicamento que está a punto de comercializarse promete acabar con ellos.

Aunque el embarazo sea un periodo ilusionante, no deja de suponer una serie de inconvenientes con los que hay que lidiar. Una de las cuestiones que peor se llevan es la disminución de la calidad de vida que supone padecer constantes náuseas y vómitos. Si bien no todas las embarazadas los experimentan en el mismo grado, para algunas estos síntomas pueden llegar a ser incapacitantes y requerir incluso de ingreso hospitalario.



Afortunadamente esto puede cambiar pronto. Debido al hecho de que no está permitido realizar ensayos clínicos con embarazadas este problema no había podido ser solventado por las farmacéuticas durante décadas, pero ahora se anuncia que va a salir al mercado un medicamento que pondrá remedio a tan molestos síntomas.

Nuevo medicamento para combatir estos síntomas

Lo que se ha hecho en este caso es crear un medicamento a partir de la reformulación de sustancias que ya se consideran seguras. En concreto estas sustancias son la doxilamina y la piridoxina que durante décadas se han empleado para el tratamiento de náuseas y vómitos en el embarazo. Este medicamento cuenta con una dosificación de 20 mg de cada una de ellas, pero se administra de forma gradual gracias a una ingeniosa forma de presentación.



Cada comprimido cuenta con una capa externa sensible a los jugos gástricos, que al eliminarse libera 10 mg de cada una de estas sustancias en la primera media hora. La segunda parte de la dosis se libera más tarde, entre 4 y 6 horas después de su ingesta, porque se encuentra contenida en una capa gastrorresistente. Gracias a ello se logra que los efectos sean más duraderos y sostenidos, y que por tanto proporcionen un mayor alivio de estas molestias.

Cómo debe tomarse

El medicamento no debe tomarse cuando se experimentan las molestias, sino de manera continuada y regular para evitar su aparición. Por ello debe consultarse con un médico para que éste, en función de la frecuencia e intensidad, prescriba la dosis más adecuada. Esta nunca debe de superar los dos comprimidos diarios, y como es un medicamento de liberación prolongada, su toma debe limitarse a la mañana, la noche, o ambos momentos del día si se prescribe la dosis máxima.



En cuanto a si hay alguna característica especial que deba reunirse para el uso de este medicamento, la respuesta es no. Cualquier embarazada puede tomarlo, con la única excepción de aquellas que estén tomando fármacos que depriman el sistema nervioso central.