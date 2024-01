Soraya Arnelas y Miguel Ángel, desolados tras perder a su bebé

La pareja, que se dio el sí quiero hace poco más de seis meses, estaba emocionada ante la llegada de su esperado bebé.

Una nueva etapa que compartieron con sus seguidores a través de la revista Semana, destacando la felicidad que el embarazo traía a sus vidas.



Sin embargo, la vida tiene sus propios designios, y ahora, la pareja comparte una triste noticia que ha marcado un quiebre en su felicidad. A través de una sincera publicación en Instagram, Soraya ha compartido con sus seguidores el doloroso hecho de la pérdida del bebé que esperaban, sumiendo a la pareja en una profunda tristeza.



En un comunicado conjunto, expresaron: "Queridos amigos, no nos resulta fácil compartir este tipo de noticias. Siempre hemos procurado mantener un tono alegre en nuestras redes, pero la vida no siempre sigue ese rumbo." La pareja ha decidido ser transparente sobre este difícil momento por el cariño y respeto que reciben diariamente de sus seguidores.



"Desgraciadamente, perdimos al bebé que venía en camino hace unas semanas", compartieron, dejando al descubierto la difícil realidad que están enfrentando. La emotiva carta abierta que han compartido no solo expone su propio dolor, sino que también busca conectar con todas las familias que han vivido experiencias similares.



"Aunque anhelábamos convertirnos en una familia numerosa, comprendemos que los planes a veces escapan de nuestras manos", han añadido. La pareja subraya que han decidido esperar un tiempo antes de compartir sus sentimientos, permitiéndose abordar la situación "desde la calma, la razón y el amor, sin espacio para la rabia".

A pesar de este tropiezo, Soraya y Miguel Ángel optan por tomarlo como una lección de vida. En sus propias palabras, han aprendido a "valorar lo que uno tiene y disfrutar de ello cada día". Agradecen especialmente por sus dos hijas mayores, Manuela y Olivia, de seis y dos años respectivamente, quienes se han convertido en su mayor apoyo en estos momentos difíciles.



"No queremos pasar por alto a todas las familias que han enfrentado situaciones similares. Les enviamos un mensaje de ánimo y un abrazo infinito", destacan, mostrando empatía hacia quienes han vivido pérdidas similares. A pesar del dolor, la pareja afirma que sus vidas no se detendrán y mantienen sus planes de seguir expandiendo la familia.



Como un conmovedor broche a sus palabras, compartieron un dibujo creado por Manuela, su hija mayor. En esta ilustración, el bebé se encuentra en el cielo entre nubes, pájaros y el sol, una conmovedora despedida ante el difícil momento que están atravesando.