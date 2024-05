3 comedias románticas que amarás si te gustó 'La idea de tenerte' con Anne Hathaway

Este género de películas preferido por muchos nos brinda un gran número de opciones, y estas recomendaciones no te van a defraudar.

La idea de tenerte fue estrenada este 2 de mayo en Amazon Prime Video y deleitó a los amantes de las comedias románticas. Desde su debut, este filme de amor y risas ha sido tema de conversación constante. El motivo de tanto revuelo se debe a su historia emotiva y a su elenco encantador.



Vemos incluso a la renombrada Anne Hathaway, una apasionada del romance desde su participación en Rachel se casa en 2008, participando también en San Valentín y Amor y otras drogas. Además, hizo un gran papel en Un día, donde trabajó con Nicholas Galitzine, quien cautivó al público con sus actuaciones en Nuestros Corazones Heridos en el 2022 y Mi Querido Príncipe Maldito estrenada un año más tarde.

¿De qué trata 'La idea de tenerte'?

En el papel de Solene, Anne Hathaway da vida a una madre soltera de 40 años que se embarca en una relación con Hayes Campbell, un joven de 24 años interpretado por Nicholas Galitzine. Sin embargo, el hecho de que Hayes sea el líder de August Moon, una de las bandas más populares del momento, desencadena una serie de conflictos en la relación.



La exposición mediática constante no es lo que Solene tenía en mente para su vida. Surge entonces el cuestionamiento, si la carrera de Hayes terminará por eclipsar la relación, o tal vez el amor podrá resistir las presiones externas. Si ya tienes la respuesta, es porque has disfrutado de esta comedia, y para que no te quedes con ganas de más, las siguientes producciones te cautivarán de igual manera.



'Upgrade: Primera clase' de Amazon Prime Video



Estrenada el 9 de febrero de 2024 en Amazon Prime Video, Upgrade: Primera clase logró conquistar al público de forma inmediata. Bajo la dirección de Carlson Young, esta película de amor y risas narra la historia de Ana, encarnada por Camila Mendes, la estrella de la serie Riverdale, como una pasante con grandes ambiciones. Su campo de trabajo es el arte y su jefa es Claire, representada por Marisa Tomei. Durante un viaje de trabajo, Ana se encuentra con Will, personificado por Archi Renaux, y su existencia da un giro inesperado. Will incluso confunde a Ana con su jefa Claire, y Ana hace lo posible por mantener este secreto.



Entonces surge una historia de amor entre los protagonistas, y todo podría venirse abajo si Will descubre algún día que su pareja le ha estado mintiendo desde el principio... Si te inclinas por las comedias románticas que sean más relajadas y sin complicaciones, esta es la elección ideal para disfrutar con la mejor compañía.

'Irresistible' de Disney +

Esta producción no fue creada en formato de película, sino como miniserie compuesta por 6 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. La historia nos relata el amor entre Adele, encarnada por Camelia Jordana, una talentosa podcaster, y Arthur, representado por Theo Navarro-Mussy, un matemático centrado en descifrar los números del amor.



Sin embargo, resistir la tentación resulta ser un desafío para ambos. Además de narrar un apasionante cuento amoroso, esta miniserie aborda temas sociales como las separaciones dolorosas y el trastorno de estrés postraumático. De esta manera, Adele y Arthur se convierten en una pareja sorprendentemente verosímil que puede reflejar las experiencias de nuestros seres queridos o las propias nuestras.

'Una vida maravillosa' de Netflix



Este exitoso filme, dirigido por Mehdi Avaz, llegó a Netflix en 2023. De forma similar a La idea de tenerte, esta cinta es una comedia que relata una historia de amor envuelta en una melodía sublime. Nos sumergimos en la vida de Elliott, interpretado por el cantante Christopher Lund Nissen, reconocido en Dinamarca, quien es un joven enamorado de la música y se dedica a la pesca.



Un día, un productor lo descubre y le ofrece una oportunidad como cantante. Sin embargo, al aceptar esta propuesta, también acepta el desafío de volverse famoso y de no poder resistirse a una nueva relación que se le presenta al mismo tiempo...esta es la opción perfecta para los que disfrutan dejando escapar alguna lágrima y están en busca de una película cargada de emociones.

