Esta nueva producción ha ganado contundentemente la preferencia del público en menos de un mes desde su lanzamiento.

Nada nos agrada más que una miniserie, especialmente si se trata de un thriller psicológico con un intrigante asesinato por resolver. Añádele a esta combinación que la protagonista sea Emma Corrin, conocida por su papel como la joven Diana de Gales en The Crown, y no sorprende que, en menos de un mes desde su lanzamiento, sea la miniserie mejor calificada del año en Rotten Tomatoes.



Se transmitió el 14 de noviembre de 2023 el primer capítulo de los siete que conforman Asesinato en el Fin del Mundo. Esta miniserie de misterio, disponible en Disney+ en España, narra la historia de Darby Hart, interpretada por Corrin.



Hart es una experta en informática y una investigadora aficionada a la que un multimillonario solitario invita, junto con otras ocho personas, a un exclusivo retiro ubicado en un lugar remoto de Islandia. No obstante, el encanto del retiro se desvanece cuando uno de los invitados es hallado sin vida.



La historia sugiere que se trata de un homicidio y resulta imposible abandonar el lugar. Para resolver el enigma, Darby utiliza sus destrezas en la investigación no solo para identificar al perpetrador, sino también para prever otro intento del criminal por quitar más vidas. En el transcurso de este proceso, Darby desentraña una red de conflictos de intereses que están estrechamente relacionados con este asesinato.



Aunque es la tensión la que mantiene tu atención en la pantalla, lo más destacado de esta serie es su capacidad para revitalizar este género, conocido por tener personajes muy estereotipados. No obstante, Asesinato en el Fin del Mundo presenta una heroína que no busca la fuerza a través de la violencia o la dominación, sino que la encuentra en la empatía y la inteligencia.



En esta ocasión, el arquetipo de la joven mujer, que típicamente sería la víctima en las narrativas de género negro convencionales, es quien lidera la investigación. Es una propuesta que ofrece todo lo necesario para disfrutar de los días de descanso.