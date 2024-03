Estos filmes aclamados por la crítica presentan una reflexión sobre el crimen, la moralidad y la ética.

La temporada de premios de la edición 96° de los Oscar concluyó el pasado 10 de marzo con el anuncio de las producciones ganadoras. Oppenheimer se destacó como la más premiada, obteniendo siete estatuillas doradas, incluyendo Mejor Actor, Mejor Película y Mejor Dirección. Sin embargo, la ceremonia no solo celebró esta película. Los largometrajes extranjeros, Anatomía de una caída (Anatomy of a Fall) y La Zona de interés (The Zone of Interest), también fueron reconocidos con un premio cada uno, generando gran expectativa entre la audiencia. Prime Video anunció hace poco que estarán próximamente disponibles en su catálogo de streaming estas dos producciones.

'Anatomía de una caída' y su intrigante trama



Anatomía de una caída, dirigida por Justine Triet, es un filme laureado con dos Globos de Oro, un premio de la Crítica Cinematográfica y un BAFTA, así como la Palma de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Además, la Academia la premió como Mejor Guión Original, y Messi, el perro que forma parte del elenco, se convirtió en el centro de atención durante la ceremonia. A pesar de su amplio reconocimiento a nivel mundial, esta obra no fue elegida por el comité francés para representar al país en la categoría de Mejor Película Extranjera en los Oscar, privándola de la oportunidad de recibir una mayor atención de los espectadores.



Esta interesante y exitosa producción tiene una historia que se desenvuelve en los Alpes de Francia, narrando como Sandra interpretado por Sandra Hüller y Samuel (Samuel Theis), dos escritores con su hijo Daniel de 11 años, se instalan en busca de paz, pero la muerte del esposo en un aparente accidente desata un drama legal. La novela se ve envuelta en acusaciones de asesinato, donde se cuestiona entre homicidio o suicidio. Sin buscar culpables, la película explora temas como el abuso doméstico, el éxito, la depresión y la infidelidad. Evitando lecciones morales directas, el guion de Triet y su coescritor, Arthur Harari, analiza el concepto patriarcal y el matrimonio de manera profunda.



La fecha de estreno de Anatomía de una caída en Prime Video ha sido confirmada para el 21 de marzo de 2024.

Loading...

El Holocausto desde otra perspectiva con 'La Zona de Interés'

La zona de interés, una producción de Jonathan Glazer, aseguró la mención a Mejor Película Internacional, representando la primera victoria en esta categoría para el Reino Unido. La historia nos transporta directamente a la residencia del comandante nazi de Auschwitz, Rudolf Höss (interpretado por Christian Friedel). A través de una cámara que graba a todo momento, podemos observar detalles de la vida cotidiana de la familia, quienes ignoran las atrocidades del Holocausto que ocurren a pocos metros de distancia, mientras viven en una aparente paz aterradora e inquietante.



Basado en la novela homónima de Martin Amis, el título explora temas como la banalidad del mal y la negación, conceptos inicialmente desarrollados por Hannah Arendt, filósofa de profesión. La película también profundiza en aspectos más siniestros y universales de la condición humana, examinando cómo se justifican los protagonistas ante sus actos, Rudolf y su esposa, Hedwig Höss (Sandra Hüller), frente a su propia monstruosidad.

En un discurso, Jonathan Glazer aprovechó la oportunidad para instar a la reflexión sobre los horrores del pasado y su impacto en los conflictos de la actualidad. Además, estableció un paralelismo de la guerra perpetua entre Israel y Gaza y la temática de la película, destacando cómo retrata los lados oscuros y limites a los que puede llegar la deshumanización en su forma más extrema.



La fecha de estreno de La Zona de interés estará disponible unos días más tarde que el primer filme, el domingo 31 de marzo del 2024.

Loading...

¿Quién es Sandra Hüller, la actriz que aparece en estas dos películas premiadas?

Sandra Hüller, nacida en 1978, es el denominador común entre ambas películas, además de que fueron nominadas a la categoría de Mejor Película y realizadas ajenas a la maquinaria de Hollywood. En Anatomía de una caída y La Zona de interés, la actriz alemana interpreta a mujeres inaprensibles, complejas e indescifrables. En una entrevista previa con The Wrap, expresó: "Es una gran bendición que ambos [films] se estén proyectando al mismo tiempo y que pueda descubrir muchas más cosas sobre mi trabajo y lo que la gente piensa al respecto. Para mí es como un regalo".



La estrella radica en Berlín, y ha participado en otras producciones como Toni Erdmann, En los pasillos y Prometo volver. Su nueva aparición para este año se trata de una comedia que narra la historia de una familia rebelde que descubre millones de marcos, la antigua moneda de Alemania, durante la agitación de la unión monetaria europea en 1990. La película abordará temas como el activismo grupal, las finanzas y el trabajo. Nos referimos a Two To One, dirigida por Natja Brunckhorst.

© shutterstock_Sandra Hüller Sandra Hüller See album