Disfraz de Halloween casero: 30 FOTOS e ideas inspiradoras para crear tu propio disfraz que te dejarán boquiabierta

Para pasar un Halloween de verdadero terror, deberás a atreverte a innovar. Ha llegado el momento de ser creativo y ¡hacer tu mejor disfraz de Halloween casero! Para ello, te vamos a echar una mano para que puedeas coger ideas y, si cabe, consigas hacerlo aún más personalizado ¡Descubre estas 30 ideas DIY!

Puede que sea la primera vez que tengas verdaderas ganas de ponerte con un disfraz de Halloween echo por ti, tan solo con prendas y algunas cosas que tienes en casa ¡Esta es la idea del DIY! usar elementos de lo más sencillos y económicos para armar ese look que tienes en mente desde hace tiempo ¡Y todo es posible! siempre y cuando saques un poco de tiempo para elegir el adecuado para ti.



Y hoy queremos ayudarte a conseguir el disfraz de Halloween casero perfecto. Podrás inspirarte en nuestras ideas que van desde las más simples y fáciles de hacer, hasta las más elaboradas y que requieren un poco más de tiempo y dedicación de tu parte. Así que, lo lo dudes más y ¡mira todas estas ideas DIY que tenemos para ti!



1. Cruella de Vil de Disney

Seguro que si has visto la icónica película de los 101 dálmatas de Disney te acordarás del malvado personaje de Cruella de Vil, el personaje perfecto con el que podrás inspirarte y hacer tu propia versión de disfraz diy ¿Cómo puedes hacerlo? En realidad es muy sencillo, ya que podrás buscar en ropa vieja que no uses de color negro: medias negras, jersey o camiseta negra y ¡no te olvides de la boquilla! puedes conseguir una de plástico o usar algo parecido que tengas en casa.



Por último, si te atreves, puedes usar un spray de pelo de color temporal en colores blanco y negro para simular el cabello del personaje.







2. Disfraz de payaso del terror IT

Otro disfraz de Halloween casero muy fácil de conseguir es el de payaso. En este caso, puedes inspirarte en el payaso de la famosa película de IT 'Pennywise', e imitar su característico pelo rojo anaranjado y su traje de color blanco. Para simularlo en casa, puedes usar una camisa blanca que ya no uses, un camisón o camiseta ¡Aquí viene la mejor parte!



Usa un bote de pintura roja y con la ayuda de un cepillo o una brocha esparce la pintura y salpica la camiseta para conseguir un efecto sangre. Puedes usar algodón rojo o bien una bola de lana naranja y pegarlo a la camiseta (como en la imagen), un globo rojo y pintarte el pelo con spray temporal también de rojo ¡ya tienes listo tu disfraz de halloween diy!

3. Disfraz Maga

Este disfraz de Halloween es también muy socorrido y sencillísimo de conseguir con prendas que puedas tener en casa. Lo bueno que tiene es que podrás desplegar tu imaginación y jugar con una de las prendas que más juego puede dar: el tutú. ¿Cómo puedes conseguir un disfraz de Halloween diy de maga?



Puedes coger una camiseta negra y un tutú negro. Puedes elegir entre medias de color negro o si tienes algún otro color ¡mucho mejor para hacer un contraste de colores! Hazte con un sombrero de copa alta y decora el tutú con todos los accesorios de magia que se te ocurra. Puedes usar cartas, dados, pequeñas varitas de magia, bolitas de cristal (que pueden der de plástico) y ya tendrías listo tu disfraz.

4. Catrina

¡Sí! puede que el disfraz de catrina sea uno de los más vistos en los últimos años en Halloween, pero es que ¡no nos cansamos de verlo! Lo cierto es que tanto el maquillaje donde se potencian los colores negro y blanco o los adornos a base de flores muertas y secas hacen de este icónico símbolo de la cultura mejicano el disfraz siempre perfecto para el Día de Muertos.



Y el disfraz no puede ser de lo más simple de conseguir en casa. Rebusca entre tu armario algún vestido de flores que tenga un poco de escote, si es de estilo mejicano tipo huipil, mejor. A partir de aquí solo tendrás que echarle imaginación a la pintra tipo esqueleto del escote y al maquillaje.

5. Harry Potter

Para todos los fans de Harry Potter, esta es una idea de disfraz de Halloween bastante fácil de replicar y sin demasiadas complicaciones. Para ello, deberás hacerte con una capa negra, que podrás conseguir con alguna tela que tengas en casa y que sea fluida, una corbata, una camisa blanca, unas gafas redondas,un jersey negro y alguna decoración al cuello hecha por ti. Puedes copiar fácilmente esta imagen y podrás un look perfecto.



6. Miércoles Adams

Divide tu pelo en dos y hazte dos trenzas simples en cada lado, empezando de medios a puntas. Cambia todo tu outfit a un look completamente negro. Eso sí, no te olvides de llevar una camisa de cuello blanco para que sobresalga por encima del vestido negro, como suele llevarlo Miércoles. La actitud es importante, aunque estés pasándolo bien en la fiesta, debe parecer que por tu cabeza solo pasa una cosa: acabar con todo el mundo.

7. Jack Skellington

Si lo que buscas es un disfraz clásico, puedes optar por nuestro adorado esqueleto, Jack. A pesar de que el estreno de la película fue en el ano 1994, este personaje de Pesadilla de Navidad sigue estando a la última moda cada 31 de octubre. Para parecerte a él necesitas un traje oscuro con rayas blancas. Lo puedes comprar, pero si tienes alguno muy desgastado puedes usar pintura blanca para dibujarlas. Lo siguiente es seguir un tutorial de maquillaje para parecerte a él.

8. La bruja de Blancanieves

Si quieres transformarte en la Reina Grimhilda de Blancanieves, también conocida como la bruja mala, lo único que necesitarás es un pelo oscuro, unos labios rojos, una base de maquillaje pálida y una cesta con manzanas rojas. Que no se te olvide una capa negra, que puedes hacer con tela de ese color o con una sudadera holgada. ¡Serás la reina de la fiesta!



9. Joker

Para conseguir parecerse al carismático personaje necesitarás dos cosas principales: un traje y pintura. Aunque pueda parecer complicado, convertirse en el Joker es sencillo ya que, con un pantalón y una chaqueta morada, spray verde para el pelo y pintura blanca para la cara, es suficiente. No te olvides de dibujar su icónica sonrisa.



10. Vampiro

Lo único que necesitas para este disfraz es un vestido negro, una diadema con unas orejas puntiagudas y unas alas. Sí, lo de las alas puede sonar complicado, pero no lo es. Podemos usar una manta o una bufanda negra antigua. Córtala haciendo pequeños picos en forma de semicírculo y úsala como si se tratase de un chal.



11. Kim Possible

Llama, grita, si la necesitas. De día un adolescente normal y en sus ratos libres una espía. Si tienes pantalones cargo y un top corto negro, vestirte como Kim Possible te ayudará a superar cualquier situación. Si puedes añade algún articulo de espía, como unos walkies.



12. Wonder Woman

Si buscas un disfraz de última hora, puedes optar por un outfit rojo, blanco y azul. Usando un top rojo, con una falsa azul y una diadema, estarás lista para darlo todo. Además, si quieres añadir un toque, puedes ponerte un cinturón dorado y colgar algún tipo de hilo gordo amarillo o dorado.



13. Dora la exploradora

Aunque muchas veces este es un disfraz para niños, ¡conviértete en la versión adolescente de Dora! Consigue una mochila morada y pégale unos ojos de goma Eva. Con un top rosa y unos pantalones o falsa naranja ya casi lo tienes. Consigue un mapa y voilà. Si tienes mascotas también puedes sumarlas al disfraz convirtiéndoles en Botas, su inseparable compañero.



14. Rosie la remachadora

Sí, es muy posible que no supieras que esta mujer, símbolo de la fortaleza, tenía un nombre y profesión. Aunque no es lo más original, si quieres transformarte en ella es tan simple como llevar una bandana roja y un look denim.



15. Regina George de Chicas Malas

Recrea la incómoda escena que vivió Regina George en la pelicula Chicas Malas usando dos camisetas, una morada y una blanca, cortando dos círculos en la zona de los pechos en esta última y poniéndola encima de la primera. Ya solo queda combinarla con una falda negra.



16. Minni Mouse

Cualquier combinación de rojo y negro pueden convertirte en una Minnie adorable. Usa una falda con motas blancas y no te olvides de llevar sus icónicas orejas en la cabeza.



17. Myrtle la llorona

Si no te importa llevar un asiento de inodoro como parte de tu disfraz, puedes ser Myrtle la llorona. Acuérdate de vestirte como en Hogwarts, con un uniforme gris, una corbata del mismo color y unas gafas.



18. Los osos amorosos

Los osos amorosos son icónicos personajes muy fáciles de imitar. Corta o dibuja los logos de cada uno de ellos, en función del oso que hayas elegido. No te olvides de las orejas y de compartir este disfraz con otros amigos.



19. Once de Stranger Things

Hay muchas formas en las que puedes vestirte como Once, aunque si no quieres raparte, siempre puedes ponerte un vestido rosa y una peluca rubia. Con una chaqueta vaquera o azul y un poco de sangre falsa en tu nariz todo el mundo sabrá quién eres.



20. Morfeo de Matrix

Este es muy fácil. Usa una gabardina negra o un abrigo muy largo de este color. Engomina tu pelo y recógelo de forma que no quede ninguno suelto. Usa unas gafas negras y pasea por ahí con una cara seria y los brazos extendidos con dos caramelos, uno rojo y uno azul.



21. Azafata

Si tienes una falda ajustada a las rodillas, tienes un outfit. El disfraz de azafata es muy recurrido, ya que solo necesitas una americana, una falda, un sombrerito y una chapa con tu nombre. Para darle el toque terrorífico puedes añadir sangre o heridas al look.



22. Diablo

Para convertirte en el diablo puedes apostar por un look completamente rojo. Usa un cinturón como cola y pega sobre una diadema unos cuernos. Solo te falta el tridente y un maquillaje a juego.



23. Cuadro de Picasso

Utiliza una camisa blanca que no tenga mucho valor para ti. Con una base blanca en el rostro, ya puedes empezar a volverte loco. Dibuja con multitud de colores sobre tu ropa y tu cara, creando arte abstracto. Ya solo hace falta que con un trozo de cartón crees el marco y te pasees con él.



24. Risky Business

Para imitar la clásica escena de Tom Cruise solo hace falta un short muy corto y una camisa blanca XXL. Con unos calcetines blancos, una peluca de pelo corto y unas gafas, ¡ya te puedes poner a bailar!



25. Tornado del Mago de Oz

Todo lo que necesitas para este disfraz es tela de tull. Sobre un vestido negro comienza a enrollar la tela en forma de falda, sin olvidarte de añadir algunos detalles como dibujos de un par de zapatos rojos, una casa o unas vacas.



26. Espantapájaros

No necesitas casi nada para poder imitar este look. Utiliza una camisa a cuadros y un sombrero de paja para este disfraz. La clave está en pintar tu cara, centrándote sobre todo en la boca y los ojos.



27. Reina de corazones

Cualquier tipo de prenda roja, blanca y negra hará que este disfraz funcione. Lo que necesitas es colocar estratégicamente corazones hechos con papel o goma Eva sobre tu ropa, además de usar una diadema con un corazón y una varita con el mismo elemento.



28. Ladrones

Todo lo que este disfraz requiere es unos pantalones negros, una camiseta a rayas, unos guantes negros, un gorro del mismo color y una máscara. No te olvides de una gran bolsa de tela en la que hayas pegado o dibujado el símbolo del euro.



29. Wally y Wenda

Lo único que requiere este outfit es una camiseta a rayas blanca y roja. Tienes puntos extra si usas unas gafas y gorro a juego y más aún si añades algún artículo de miedo como un cuchillo con sangre falsa y la ropa manchada de rojo.



30. Zombie

Si quieres ser parte de The Walking Dead solo hace falta disfrazarse de zombie. Para ello haz uso de heridas, sangre falsa, y tus pantalones y camisetas más destrozadas y sucias.



Estas son las 25 propuestas que os traemos, aunque hay cientos de ideas de disfraces para Halloween que puedes traer a la vida. Da igual que elijas ir de fantasma, de bruja o de esqueleto, lo importante es disfrazarte y salir a la calle a celebrar la fiesta. No tengas miedo a arriesgar ya que, como has podido ver, algunas ideas fáciles pueden dar grandes resultados.



¡Apuesta por lo casero, no solo es más sencillo, también se adapta a tu personalidad mucho mejor que cualquier disfraz que puedas comprar!