30 ideas de maquillaje para Halloween terroríficas (y preciosas) para inspirarte este 2024

¡Ya casi está aquí! Este va a ser tu año para superarte y crear el maquillaje de Halloween de tu vida. Quedan dos semanas, así que, tienes tiempo para comenzar a revisar las ideas más frescas para canalizar el monstruo que llevas dentro y sacarlo a la luz durante una de las fiestas más emblemáticas del año

La noche de Halloween siempre es la excusa perfecta para dar rienda suelta a tu creatividad. Seguro que se te han pasado por la cabeza ya algunos disfraces que mejor muestran tu estilo personal, pero ¿qué hay del maquillaje? Dar con el que mejor se adapte a tu personaje es cuestión de mirar algunas ideas.



Halloween es una mezcla de las antiguas tradiciones celtas, las celebraciones más modernas y un poco de diversión asociada a la fiesta, así que es el momento perfecto espeluznante para dejar volar la imaginación ¡Te mostramos hasta 30 propuestas para que brilles en la noche más espeluznante!

¿Qué se necesita para un maquillaje de Halloween?





En realidad, esto va a depender en gran medida de la temática que elijas, pero hay algunos elementos básicos que vas a necesitar como punto de partida. Éstos son: la base de maquillaje; aquí las opciones pueden ser variadas y puedes elegir entre la base líquida, en crema o la pintura facial de colores.



Otros de los imprescindibles va a ser los pinceles y las esponjas, un delineador de ojos y polvos translúcidos (muy importante para fijar bien el maquillaje y evitar que brille).



Además, deberás hacerte, por si acaso, con:

Máscara de Pestañas : Para resaltar los ojos.

: Para resaltar los ojos. Lentillas de colores, por si te gustan los efectos dramáticos

por si te gustan los efectos dramáticos Sangre Artificial : Para simular cortes o heridas.

: Para simular cortes o heridas. Accesorios : pueden ser muchísimos. De entre los clásicos, los cuernos o un tridente, pero ¡vale cualquieraque complemente a tu personaje!

: pueden ser muchísimos. De entre los clásicos, los cuernos o un tridente, pero ¡vale cualquieraque complemente a tu personaje! Glitter o Brillo : Para un toque festivo o mágico

: Para un toque festivo o mágico Postizos: Barbas, dientes de vampiro, o heridas

Todo lo puedes encontrar fácilmente en cualquier bazar o tienda de regalos.

¿Qué tipo de pintura se usa para maquillaje de Halloween?



Existen varios tipos de pintura de maquillaje que se pueden emplear, pero una de las más populares es la pintura facial a base de agua, porque que es muy sencilla de aplicar ¡y de quitar! tan solo con agua y jabón, las hay de muchos colores y es ideal para los diseños más simples. Pero, si deseas algún diseño con un aspecto más cuidado y profesional:

Pintura Acrílica : Aunque se puede usar, no es recomendable para la piel debido a su composición química. Si decides usarla, asegúrate de que sea de calidad y que no cause irritaciones.

: Aunque se puede usar, no es recomendable para la piel debido a su composición química. Si decides usarla, asegúrate de que sea de calidad y que no cause irritaciones. Pintura específica de maquillaje profesional: Estas son formulaciones específicas para el rostro, a menudo hipoalergénicas y más seguras para la piel. Pueden ser a base de agua o de grasa.

¿Cómo sellar el maquillaje de Halloween?



Lo primero de todo es preparar la piel. Límpiate el rostro e hidrata la piel para asegurar una mayor adhesión del maquillaje o la pintura que vayas a usar. Aplica el maquillaje y sella la piel con unos plvos translúcidos. También puedes usar un poco de spray fijador-



¡No te olvides de usar productos resistentes al agua y evita, en lo que puedas, sudar.



30 ideas de maquillaje para Halloween que puedes usar

Maquillaje 1. Calavera o muerte



Esgte maquillaje es uno de los más clásicos pero ¡nunca falla! Siniestro total, tiene algunos puntos en comñun con las tradiciones catrines, per es un todo al color negro y blanco. Con una base de maquilla, pintra blanca y polvos translúcidos del mismo color tenemos la base. El arte y el poder se ecnuetra en las sombras, la boca terrorífica y el toque de la nariz en color negro también.

Maquillaje 2. Zombie



De un clásico pasamos a otro con este maquillaje de zombie. Es posiblemente uno de los más sencillos de conseguir, ya que simplemente hace falta poner pintura blanca, verde o de un tono claro en la cara, incluyendo los labios.



No dejes de prestar atención a los ojos. Las ojeras tienen que estar muy bien marcadas con sombras, así como los pómulos. Además, para completar este aspecto de zombie demacrado, también puedes usar lentillas de colores, incluso blancas, que resalten más esta zona.



Maquillaje 3. Animales



Lobo, gato, tigre, da igual el animal que elijas, lo importante de este maquillaje es dibujar bien los pelillos. Los materiales que necesitas no pueden ser más básicos ya que, con un lápiz del color adecuado, puedes pintar pequeñas rayas para simular el pelaje en los pómulos, mejillas, nariz y cejas. ¿No da suficiente miedo? Añade algunos toques como arañazos o heridas pintadas con maquillaje rojo y serás el rey de la fiesta.



Maquillaje 4. Muñeca diabólica



¿Conseguir un maquillaje de muñeca perfecto es posible? Sí, te contamos cómo.



Usa un lápiz negro para marcar la boca y los ojos, la idea es hacer que parezcan `móviles´. Para hacer que el tamaño de los ojos parezca más grande tenéis que dibujar unas pestañas por encima y debajo de los párpados. A partir de ahí pinta unas pecas bien marcadas encima de unas mejillas rojas y ya estaría.



Una variación de este maquillaje es la de muñeca rota. Si lo que buscas, además de un look delicado, es dar miedo, posiblemente esta opción vaya mejor contigo. Este look requiere de un poco más de técnica, pero con un poco de práctica delante del espejo y un lápiz oscuro con unas sombras, podrás crear esa ilusión. ¡Con un vestido vintage tus fotos de Halloween serán las mejores!



Maquillaje 5. Bruja



Si estás cansada de los maquillajes de brujas de toda la vida, esas que tienen la cara verde con una verruga estratégicamente situada sobre una gran nariz, puedes usar esta idea para conseguir un estilo más bonito y original, sin renunciar a estar a la última moda de forma fácil.



Si eres fanática de Disney puedes recurrir a algunas de nuestras villanas favoritas, como la bruja Maléfica. Para caracterizarte como ella puedes seguir un tutorial de maquillaje con tonos morados y verdes, acordándote luego de marcar y perfilar sus rasgos más característicos, los ojos, la nariz y los pómulos. No te olvides de utilizar un pintalabios llamativo.



Maquillaje 6. Calavera mejicana o catrina





La popularidad del maquillaje de calavera y catrina no ha parado de crecer, al principio por su originalidad y ahora por su belleza. No es extraño ver que, Halloween tras Halloween, Instragram se inunde de estos característicos personajes. Estos curiosos esqueletos no son solo disfraces, sino de la representación de parte de la cultura de México, plagada de colores, estilos y formas.



El maquillaje de catrina necesita de algunas sombras de ojos y un delineador negro. Con el negro dibuja y rellena las cuencas de los ojos, la nariz y una sonrisa “cosida”. A partir de ahí, añade toques de color por donde quieras, alrededor de los ojos, principalmente, y en la frente. Te recomendamos usar maquillaje en crema sobre el que se asientan mejor las sombras en polvo.



Maquillaje 7. La novia cadáver



Si antes usábamos a las malas de Disney como inspiración, ¿por qué no basar nuestro disfraz en otro tipo de personaje?



La novia cadáver es otro disfraz que nunca falla. Para conseguir el look lo único que necesitas es pintar tu rostro con pintura en crema blanca o azul. Lo único que faltaría es dar volumen al rostro con alguna sombra azul más oscura y pintar los labios con un color fuerte, como un rojo pasión, para conseguir ese aspecto de dibujo.



Maquillaje 8. Vampiro



Los vampiros siempre han sido los seres siniestros más elegantes. Para conseguir parecerte a ellos solo hacen falta un par de detalles, entre los que no puede faltar un par de colmillos falsos, un poco de sangre falsa y tu maquillaje habitual.



Esta opción es perfecta si quieres asistir a una fiesta sin renunciar a la moda, llevando un precioso vestido o un traje más formal.



Maquillaje 9. Calabaza



Hasta hace no mucho tiempo, el maquillaje de calabaza estaba prácticamente reservado para los niños. Sin embargo, ahora existe muchos tutoriales que explican cómo podemos maquillarnos de calabaza para convertirnos en los protagonistas de la fiesta.



A parte de la base naranja, tendremos que usar un lápiz negro para marcar las hendiduras de la calabaza, además de los agujeros de los ojos y una boca con puntiagudos dientes. Si te toca maquillar a alguna amiga, te aconsejamos empezar por este estilo, sencillo a la vez que vistoso.



Maquillaje 10. Saw



Volviendo al mundo de ficción encontramos a Billy the Puppet. Puede que de primeras este nombre no te suene, pero si hablamos de Saw, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de este personaje.



Para disfrazaros de uno de los personajes más sádicos e inteligentes, a parte de la ropa, necesitas un maquillaje convincente. Sobre una base blanca, dibuja en forma de espiral unos coloretes de color rojo fuerte. Pinta tus labios del mismo color y de las comisuras a la barbilla tira unas líneas negras. Para acabar, ennegrece tus ojos y trata de pintar el centro con tonalidades rojizas.





Maquillaje 11: Hada del bosque

Si te gusta el mundo de las hadas con un toque de Halloween, esta puede ser una buena idea para mezclar elementos de la narturaleza con un maquillaje onírico y lleno de color. El resultado puede ser la combinación de lo misterioso y siniestro con lo mágico y encntador del reino de las hadas.

Maquillaje 12. Zombi (Parte II)

¡Atrévete con esta obra de arte en tu cara! con este maquillaje de Hawolleen de zombie, serás, literalmente, el terror de la fiesta

Maquillaje 13. Hada del bosque (II)

El año pasado pudimos ver a Meghan Tee disfrazada de una flor de la película 'Alicia en el País de las Maravillas', todo un acierto para continuar en el mundo mágico de la naturaleza y, por momentos, aterrador de este clásico ¡Fíjate en su maquillaje! en realidad es bastante sencillo y continúa en la línea de una flor.

Maquillaje 13. Niña diabólica

Aquí podrás encontrar paso a paso cómo hacer un maquillaje de niña diabólica. Como se puede ver el secreto está en el efecto tan voluminoso de los ojos. Otra obra de arte con la que te puedes deleitar la tarde del 31 y jugar a probar los colores que mejor te sienten.

Maquillaje 14. Rayo David Bowie

En Halloween todo vale. Y ¿qué mejor que continuar con otro clásico? El Relámpago de "Aladdin Sane" es probablemente el maquillaje más famoso de David Bowie y uno de los más replicados en la historia del rock.

Maquillaje 15. Payaso siniestro

Este payaso siniestro y elegante es otra de las propuestas súper fáciles de hacer. Un maquillaje de tinte oscuro (al igual que si te maquillas una noche normal? con toques de sangre artifical y ese toque en las mejillas ¡es lo más!

Maquillaje 16. Telas de araña

Aquí tenemos otro maquillaje para Halloween minimalista y sencillo. Tan solo habría que deternerse en los párpados para conseguir un diseño de tela de araña como en el de la foto ¡perfecto!

Maquillaje 17. Espantapájaros del terror

