La plataforma inicia el 2024 con esta producción escrita en base a una novela que aborda situaciones de nuestra vida futura como especie, las relaciones y el matrimonio.

Con este esperado filme recibe Prime Video a los internautas en este año, ya que, tras el estreno de Saltburn, una de las películas más esperadas de la temporada y el segundo largometraje de Emerald Fennell después de Una joven prometedora, ahora, presenta otra de las cintas más comentadas: Foe (Intruso), con los protagonistas nominados al Oscar Saoirse Ronan y Paul Mescal, estrenada este 5 de enero.



Dirigida por Garth Davis, conocido por su trabajo en María Magdalena y en Lion, esta producción se basa en la novela de Ian Reid. Intruso es una evocadora exploración del matrimonio y la identidad ambientada en un futuro en el que el cambio climático ha arruinado las tierras de cultivo. Junior (Mescal) y Henrietta (Ronan) forman una pareja que vive tranquilamente en una granja. Davis, que ha colaborado estrechamente con el escritor para esta adaptación, nos presenta esta historia que aborda el impacto del cambio climático en la vida cotidiana y la relación entre los personajes.

Propiedad de la familia de Junior durante generaciones, ambos labran una porción escondida de tierra, pero su apacible existencia se ve alterada cuando un desconocido, interpretado por Aaron Pierre, conocido por sus interpretaciones en Tiempo y El ferrocarril subterráneo, llega inesperadamente a su puerta con una perturbadora propuesta. Es aquí donde se plantea la pregunta de si una réplica biomecánica podría reemplazar a un ser querido.



Llena de imágenes fascinantes y preguntas persistentes sobre la aplicación de inteligencia artificial a la vida en combinación con la naturaleza de la humanidad, Intruso arroja luz sobre un futuro no tan distante. La ejecución de la película está a cargo de David Levine, Dawn Olmstead, Robert Walak, Reid y Samantha Lang, mientras que la producción corre a cargo de Iain Canning, Kerry Kohansky-Roberts, Garth Davis y Emile Sherman.

Paul Mescal continua en la actuación

Tras su destacado trabajo en Aftersun, Paul Mescal se ha convertido en elogiado objeto de atención, atrayendo numerosos proyectos que no solo confirman su talento, sino también la preferencia de Hollywood por el que parece ser el actor destacado en este momento. Uno de los proyectos más notables es Gladiator 2, dirigida por Ridley Scott, cuyo rodaje se ha detenido debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood. En esta nueva entrega, en la que también participarán Pedro Pascal, Denzel Washington y Connie Nielsen, Mescal asumirá el papel de Lucius, hijo de Lucilla (Nielsen) y sobrino de Cómodo.

Por si fuera poco, aún no concluye la lista de películas en las que estará involucrado el actor, aunque se debe de aclarar que todavía queda por ver cómo la huelga de Hollywood afectará a las filmaciones y lanzamientos. En cuanto a su película All of us strangers, aún se sigue esperando fecha de estreno en España, mientras que en Estados Unidos ya ha sido estrenada el pasado 22 de diciembre. Bajo la dirección de Andrew Haigh, Paul Mescal y Andrew Scott representan una poderosa historia romántica que toma su inspiración de Strangers, la novela de Taichi Yamada que tiene como escenario el Japón de 1987.



Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, dirigirá otro proyecto en el que Paul Mescal y Jessie Buckley participarán, titulado Hamnet, y del cual se conocen menos detalles. Se trata de una adaptación de la novela de Maggie O’Farrell. La combinación parece tener todos los elementos necesarios para ser aclamada por su audiencia.