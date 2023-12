La plataforma de streaming estrenará la miniserie 'The Regime' el 4 de marzo y ya ha dado a conocer el tráiler oficial.

Este 2024 marca el regreso de Kate Winslet al mundo de las miniseries de HBO. Para su nueva propuesta, The Regime ('El Régimen'), la actriz nos adelantó un pequeño avance unos meses atrás, haciendo que la expectativa creciera aún más, y justo han presentado su primer tráiler de la producción.



Winslet se sumerge en una nueva ficción que sigue a sus anteriores trabajos en la plataforma, como Mare of Easttown y Mildred Pierce. En esta ocasión, la actriz interpreta a una líder autoritaria de un régimen europeo ficticio. A medida que avance la temporada, exploraremos los pasillos del palacio que alberga la sede del gobierno y seremos testigos del colapso de la estructura estatal, cuidadosamente bien calculada.

Podemos ver a una protagonista firme, rigurosa y resuelta en estas imágenes iniciales. La actriz ya ha interpretado anteriormente roles de liderazgo en sociedades distópicas y totalitarias. Un ejemplo es su interpretación como la dictadora en la conocida saga de películas juveniles 'Divergente', donde exploró ciertos matices que, sin duda, ahora se presentarán con mayor profundidad, cohesión y realismo.



La fecha de lanzamiento de The Regime está programada para el 4 de marzo del año entrante, según el anuncio de HBO. Aunque aún falten unos meses para sumergirse en lo último de la protagonista de Titanic, durante este período seguramente se revelarán más detalles sobre la producción.

Destacados nombres del ámbito audiovisual contemporáneo son presentados en The Regime. En un primer plano, contará con la dirección de Stephen Frears, conocido por películas como Dangerous Liaisons, Philomena o Florence Foster Jenkins; y Jessica Hobbs, quien ha dejado su marca en proyectos como Broadchurch o The Crown. La serie además ha incorporado a Will Tracy, guionista de El Menú y varios episodios de una de las series más destacadas en la historia de HBO, Succession, que busca ser eclipsada por este nuevo drama político.



El elenco de la serie cuenta también, entre otros actores, con Andrea Riseborough, Hugh Grant, Guillaume Gallienne, Danny Webb, Martha Plimpton, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Pippa Haywood y Karl Markovics.



Ahora solo nos falta esperar al estreno para calificar a esta miniserie y saber si en verdad se convertirá en el nuevo gran drama político de HBO. Lo seguro es que Kate Winslet es garantía de calidad en cualquier producción que participa, por lo que no debes de dejar pasar el próximo 4 de marzo.