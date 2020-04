¿Qué hacer un fin de semana con tu pareja? 30 ideas brillantes para dos

En algún momento, incluso la pareja más activa se queda sin ideas. Por eso vamos a contarte las mejores cosas que hacer con tu pareja. Con estos 30 planes de fin de semana, ¡conseguirás que tu relación se avive de nuevo!

Aunque seáis una pareja duradera, no significa que siempre tengáis que salir a comer juntos a los mismos lugares o sentaros frente a la televisión a ver series. Después de todos estos años, no fue así al principio de la relación. El problema es que cuando llevas mucho tiempo con tu pareja, se os acaban las ideas sobre lo que podéis hacer juntos el fin de semana.



Por eso hemos hecho una lista con las 30 mejores actividades para dos. Desde ideas simples que puedes hacer en casa hasta actividades emocionantes en el exterior. ¡Diviértete!

1. Pintarse el uno al otro

Nadie necesita ser Picasso para hacer esto. Y si no se te da bien y tu dibujo parece una caricatura: ¡mucho mejor! ¡Más divertido!

2. Probar un nuevo deporte juntos

¿Qué tal si escalais juntos en un rocódromo? ¿O bailar hip-hop? ¿O descubrir juntos el ciclismo y explorar los más bellos espacios verdes de la zona? Lo mejor es elegir un deporte que ninguno de los dos haya hecho antes. De esa manera es emocionante para ambos.

3. Tener una cita de una manera diferente: cenar en la oscuridad

Con los ojos vendados durante toda la velada, os tendríais que dar de comer el uno al otro adivinando los platos que estais comiendo. ¿Por qué no? Suena infantil pero puede ser una experiencia muy divertida.

4. Ir a una discoteca con tu novio y bailar toda la noche

Esto es lo que normalmente se hace con grupos más grandes de amigos o con otras parejas. Pero imagínate, solo con tu pareja bailando toda la noche hasta que salga el sol y acabar la noche con un gran cucurucho de patatas fritas a las cinco de la mañana. ¡Planazo!

5. Un paseo nocturno

¿Por qué salir solo a la naturaleza cuando hace sol? Un paseo nocturno por un bosque es extremadamente romántico. Aunque te de un poco de miedo, puede ser una bonita experiencia para los dos.

6. Ir al parque de atracciones

Sacar al niño que llevamos dentro: subir al tren fantasma juntos, hacerte una foto con Mickey Mouse, compartir un algodón de azúcar... ¡y muchas cosas más!

7. Ir al zoo

Jirafas, leones marinos y elefantes... Un día en el zoológico es una sensación muy especial. Un poco de melancolía asomará porque recuerdas los viejos tiempos de tu infancia, porque los animales están encerrados y deben correr libremente en la naturaleza pero, al mismo tiempo, también es fascinante ver las diferentes especies de animales tan cerca.

8. No siempre tiene que ser París

Ciudades en las que enamorarse, cogerse de la mano y disfrutar hasta el anochecer... Hay muchos "París" sin descubrir a tu alrededor. Conduce a un pueblo cercano que no conoces que veces lo más bello está a la vuelta de la esquina.

9. Pinta la casa con un nuevo color o reordénalo completamente

Cambia la dristribución de las habitaciones, elige otro estilo de decoración, prueba un color atrevido para la cocina y dale un toque diferente a tu casa.

10. Mime al probador de hielo

Cookies & Cream, tiramisú y helado de coco: compra muchos helados juntos y elabora una gran copa de helado con banderas y sombrillas, salsas y crumbles. Prueba el placer de darte un gusto así. Algo que nunca habíais hecho en vuestra propia casa.

11. Crear una historia de amor en fotos: compra una cámara desechable

Crea tu historia de amor en fotos. Compra una cámara desechable (sí, esas en las que no puedes ver las fotos directamente) y hazte una foto con tu pareja en un día juntos. Un bonito recuerdo para el que hay que tener paciencia. Cuando reveles todas las fotos, sentirás la emoción de ver lo que habéis fotografiado en el pasado.

12. Secuéstrale al salir del trabajo y sorpréndele con algún plan romántico

Sorprende a tu pareja recogiéndole en el trabajo y llévale a dar un paseo en bote bajo el sol de la tarde o a ver el atardecer en algún lugar especial.

13. Coge el autobús turístico de tu propia ciudad

¿Qué es lo que realmente sabes de tu propia ciudad? Compra un billete para el autobús turístico de tu ciudad y compruébalo.

14. Dormir bajo las estrellas

En verano, dormir fuera bajo las estrellas es genial. Si no tienes jardín, saca los colchones al balcón. Un planazo muy romántico.

15. Robar el bar de la casa juntos.

¿Has tenido una botella de licor francés durante años y nadie sabe con qué mezclarla? Entonces haz de camarera y experimenta un poco. Si creas una bebida que funcione, le puedes poner tu nombre y se convertirá en vuestra bebida especial.

16. Disfrutar de un día de bienestar juntos.

Esto es puro placer... ¡sumergiros juntos en el oasis de bienestar y a disfrutar! Planea un fin de semana tranquilo que tenga masaje, baño, spa, sauna y jacuzzi... ¡Saldréis renovados!

17. Escribiros cartas de amor

Escribid una carta al otro sobre lo que os gusta de él o ella. No es tan fácil, pero es hermoso recordaros el uno al otro lo que sentís.

18. Juega a tener la primera cita de nuevo

Quedáis en un bar y fingís que os estáis conociendo. Requisito: Ambos cumplís con vuestras funciones de manera consistente. Será una noche muy divertida en la que las mariposas en el estómago volverán por momentos...

19. Ve a jugar a los bolos

Esto no solo es divertido entre amigas, sino también con tu pareja. ¡Muéstrale que eres la reina de los bolos!

20. Hacer un curso de cocina juntos

Seguramente también existe la posibilidad de hacer un curso de cocina en tu ciudad. Suena como un seminario de amas de casa pero no es nada aburrido. ¡Pruébalo!

21. Aprender un idioma nuevo juntos

¿Planeas viajar a Brasil el año que viene o pasar una semana en Varsovia? Entonces prueba a hacer un curso de idiomas con tu pareja o suscríbete a canales de idiomas en Youtube. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste un nuevo idioma? Todo el mundo sabe lo bien que se siente uno al ser capaz de comunicarse en un país extranjero en el idioma local.



22. Vestirse bien y mirar apartamentos de lujo que nunca podríais permitiros

En tu ciudad seguro que hay esos elegantes y magníficos edificios en los que a todo el mundo le gustaría vivir... ¿También te gustan los lofts de lujo del puerto deportivo? Entonces vístete y deja que el agente inmobiliario te muestre las propiedades más elegantes aunque no las vayas a comprar.

23. ¡Ir al autocine!

Con palomitas de maíz, coca-cola y , por supuesto, ¡con el clásico beso dentro del coche!

24. Montarte en un columpio infantil de noche

En lugar de volver en un taxi después de la fiesta y conducir a casa rápidamente, deberías terminar la noche de forma romántica en un parque infantil. ¡Nivel de romance elevado a la máxima expresión!

25.Picnic por la noche en el parque

Es de los planes más románticos: un picnic nocturno con mantas, velas y muchas cosas más...

26. Dar un pase juntos debajo de la cálida lluvia de verano.

Si lo ves en todas las películas, y te parece muy romántico, ¿por qué no hacerlo con tu pareja? Es genial en una cálida tormenta de verano... ¡Pruébalo!

27. Volar una cometa juntos

¿Un día de viento sin nada que hacer? Sal a la montaña y vuela una cometa. Aunque no sea nada fácil, revivireis juntos un momento nostálgico de vuestra infancia...



28. Haz una cata de vinos

Disfrute total: una vieja bodega y la oportunidad de probar diferentes vinos como los profesionales, por supuesto. "Mmm, cariño, este tiene un acabado especial, ¿no crees?" Y si no te gusta el vino, puedes probar con la degustación de cerveza.

29. Ir a la feria y montarte en los coches de choque

Mézclate con los adolescentes, que siempre andan en los coches de choque de la feria y pisan el acelerador de verdad. Después de todo, no puede pasar mucho aquí y sigue siendo tan divertido como cuando tenías 13 años. ¿Te atreves?

30. Ir a la peluquería o al salón de tatuajes juntos

Por supuesto que no queremos tentar a nadie aquí para que se tatúen el nombre de su parjea. Normalmente no es una buena idea pero, ¿qué tal si os hacéis un tatuaje que tenga un significado especial para los dos? Para las parejas que no les gustan los tatuajes, podéis ir juntos a la peluquería a haceros un cambio de look. ¡Puede ser muy divertido!

Ahora es tu turno:

Esta ha sido nuestra selección de los 30 mejores planes para hacer un fin de semana con tu pareja. Coge papel y lápiz y diseña un plan, qué ideas quieres implementar en las próximas semanas y meses. ¡Que te diviertas!