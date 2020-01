¿Sin ideas sobre cómo posar para una foto? Te damos 7 trucos infalibles

¿Eres de las que odian las fotos porque nunca te ves favorecida? Tenemos una muy buena noticia para ti: para salir como una estrella solo necesitas entender cómo 'piensa' la cámara y nosotras tenemos la respuesta. Si no sabes cómo posar para las fotos, sigue leyendo. Te traemos los trucos infalibles para que te conviertas en la reina de la fotogenia.

En todos los grupos de amigos hay alguien que detesta las fotos, bien porque odia el postureo, bien porque nunca se ve favorecida o favorecido. Y si no conoces a nadie que le ocurra esto, quizás esa persona seas tú. Si, efectivamente, es así, tenemos algo que decirte (y te va a gustar): sabemos cuáles son los trucos infalibles para que aprendas a posar en las fotos. ¿No nos crees? Sigue leyendo.



Lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Ensayamos delante del espejo, probamos a repetir una y otra vez ese dichoso selfie, lo intentamos con esta o la otra luz, este encuadre y el otro, quizás más cerca, quizás más lejos. Pero el esfuerzo es en vano y, finalmente, como ocurre casi siempre, no quedamos satisfechos con ninguno de los muchos intentos. Así que terminamos desistiendo, resignándonos y tratando de asumir que no somos fotogénicos. Si estás en ese punto, es el momento de que sepas que esto puede cambiar. Toma nota.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

No desesperes. Salir bien en las fotos no es un lujo al que solo tengan acceso las modelos y actrices de rasgos perfectos, looks de escándalo y maquillajes profesionales. Salir favorecida a los ojos de la cámara es toda una ciencia y para lograrlo debes conocer algunos trucos básicos con los que conseguirás salir como una estrella.



Hasta ahora puede que hayas intentado inspirarte con las fotos de las celebrities: una buena luz blanca frontal que unifique tu cutis, poses imposibles que consiguen parecer naturales –o quizás, solo quizás, no tanto–, una sonrisa relajada o un encuadre que parece no estar diseñado al milímetro. Pero a veces ni siquiera con esto es suficiente. Para conseguir resultados tan satisfactorios como los suyos debes ir un poco más allá. Y es que detrás de las fotos de modelos e influencers hay toda una estrategia que no deja ningún detalle al azar (y te aseguramos que tampoco se libran de intentarlo un millón de veces antes de escoger la foto definitiva).

1. Escoge una postura que te estilice

¿No sabes cómo posar para una foto de manera que tu figura se vea estilizada? Nosotras sabemos cómo conseguirlo: espalda muy recta, hombros enderezados, pies ligeramente de puntillas y una pierna adelantada. Si te paras a analizar las fotos de las influencers, descubrirás que todas ellas tienen al menos una fotografía publicada con esta postura. Significará que funciona, ¿no? Dale una oportunidad.

2. La luz perfecta

Ya se trate de un selfie o de una foto tradicional, la luz es fundamental y mucho más importante que el maquillaje o la ropa con la que poses. Con una buena luz puedes afilar y definir tus rasgos, unificar tu tono de piel, alisar tu cutis e incluso dar la sensación de que acabas de salir de un tratamiento de belleza. Kylie Jenner recomienda la luz de primera hora de la mañana, alrededor de las ocho. ¿Te animas a probarla? La luz de última hora de la tarde también es una excelente elección. Suaviza los tonos y le da a nuesta mirada un brillo especial. Por algo la llaman "la hora de los guapos".



Por otro lado, no temas a los contraluces. También son muy favorecedores, así que no dudes en usarlos si tu cámara te lo permite. A la hora de tomar la foto, procura colocarte cerca de una ventana.

3. Una sonrisa natural pero muy favorecedora

Si eres de las que se repara las poses enfrente del espejo, seguramente una de tus grandes preocupaciones sea encontrar la sonrisa perfecta. ¿Más amplia? ¿Demasiado forzada? ¿Demasiados dientes? ¿Y las encías? ¿Seria o con media sonrisa? La respuesta a todas estas preguntas es la misma: lo mejor es que optes por una sonrisa natural y relajada y, quizás. un poco más marcada hacia una de las mejillas. Puedes perfeccionar este gesto ladeando un poco la cara hacia tu mejor perfil. Este truco es perfecto para selfies. ¡Te convertirás en la reina!

4. Invierte en naturalidad

Cuanto menos te esfuerces en salir favorecida, más favorecida saldrás. Las manos suelen ser un problema a la hora de posar en las fotos: no sabemos qué hacer con ellas y en muchas ocasiones la postura queda forzada y poco natural. Evita colocarlas rectas, agarrotadas y siguiendo la línea de las piernas. En su lugar, coloca una dentro de un bolsillo, en la cintura o cerca del rostro. ¿Quieres un truco? Antes de tomar la foto haz unos cuantos ejercicios de relajación de brazos y piernas.

5. El recurso del espejo

No es ninguna tontería. Es, más bien, un secreto a voces y si todavía no lo has probado, es momento de que lo hagas. Los espejos son el denominador común de muchos posts de modelos e influencers. Será porque funciona, ¿no? No solo es útil para practicar la postura y el gesto antes de disparar la fotografía. Fotografiarse enfrente del espejo te permite tomar una distancia prudencia del objetivo de la cámara que, al mismo tiempo, te permite salir cerca de ella en caso de que quieras sacar un primer plano.



Pero este truco tiene más ventajas: puedes fotografiarte mientras miras a la pantalla del teléfono, mientras miras tu propio reflejo o mientras miras el reflejo del objetivo de la cámara. ¡Muchas opciones para que puedas escoger la que te favorezca más! Eso sí. También debes tener en cuenta el background. Evita que el encuadre capture lavabos, estanterías desordenadas, toalleros y, en general, fondos poco fotogénicos. En su lugar, opta por el reflejo de una cristalera o escaparate, el cristal de un coche o, por ejemplo, un espejo de un mercado de antigüedades.

6. Captura en movimiento

Las fotos movidas se han convertido en toda una tendencia en Instagram pero cierto es que, para conseguirlas, se necesita algo de práctica y una cámara con la que puedas fijar una velocidad de obturación lenta. Sin embargo no es necesario utilizar este efecto para publicar el post perfecto. Si quieres una foto bonita, natural y para la que no sea necesaria una pose demasiado elaborada, opta por fotografiarte mientras caminas. No necesitarás darle demasiadas vueltas a tu gesto y, en cuanto a la luz, puede ser suficiente con la luz natural de la calle. Busca un entorno bonito y un look que te convenza, et voilà!

7. Inclina la cabeza unos grados

Solo hace falta analizar unas cuantas fotos de modelos en Instagram para darse cuenta de que este truco funciona. Celebrities como Kendall Jenner lo utilizan para darle a sus rostros un aspecto angelical y suavizar sus facciones. Acompañado de una buena luz, este truco puede ser suficiente para salir preciosa en las fotos.



De frente a la cámara, de perfil o de medio perfil, solo deberás bajar la barbilla hacia el cuello unos centímetros y levantar la mirada hacia el objetivo de la cámara. El ángulo perfecto y una media sonrisa son únicos los ingredientes necesarios para convertirte en una estrella de la fotografía.

Ahora que tienes los trucos que te ayudarán a convertirte en la estrella Instagram, solo queda ponerlos en práctica. Prepara tu mejor sonrisa, organiza una sesión de fotos con tu fotógrafo de confianza y prepárate para brillar. Si quieres, puedes compartir estos consejos con tu grupo de amigas para que ellas también se conviertan en unas auténticas estrellas en las redes. ¡Es vuestro momento!



Y recuerda, no desesperes. Incluso las personas más fotogénicas dedican numerosos intentos hasta lograr la foto definitiva, el post perfecto. Ten paciencia, estudia cuál es tu mejor ángulo, experimenta para saber con qué pose te sientes más cómoda, prueba con distintos tipos de luz y, sobre todo, ¡relájate! Cuanto más natural seas, más bonita será la foto.

Te puede interesar...

Consigue el efecto "photoshop" en tu piel: los mejores productos antimanchas

Yoga Skin: la tendencia beauty que vuelve con fuerza esta temporad​​​​​​​

Dermarollers: todo lo que debes saber sobre el tratamiento de belleza definitivo