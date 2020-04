Lo importante está en el interior, pero cuando se trata de libros, también es importante el exterior, más concretamente su cubierta o portada, por eso te hemos traído las mejores portadas de libros de la historia de la literatura. ¿Quieres saber cuáles son?

Estamos en la era de la tecnología, y cada vez son más las personas que usan herramientas de lectura como e-books. Es cierto, que tiene un tamaño más cómodo para llevar en el bolso, ya que no pesa, y se agradece sobre todo cuando haces un viaje, pues es como llevar contigo toda una biblioteca con tus libros favoritos. Además, es muy fácil de encontrar multitud de versiones de este tipo de libros electrónicos como el Kindle en Amazon, con el que puedes disfrutar de tu novela en cualquier parte.

Pero, ¿y qué hay de libros de papel? Aunque los ebook sean muy cómodos, somos un poco más románticas, y un buen libro en papel sigue siendo una de nuestras opciones preferidas. Y es que, no hay nada como la sensación de ir pasando cada página, y sentir la textura de su cubierta, así como disfrutar del olor tan característico que desprenden las páginas de un buen libro vintage. Sin embargo, no solo hay libros con historias (de ficción o reales) extraordinarias, sino también portadas espectaculares. En decoración por ejemplo, muchos libros se utilizan para ambientar zona, son lo denominados Coffee Table Books. Sus portadas suelen ser extraordinarias, con una calidad inmensa, y casi siempre de tapa dura, más que de tapa blanda. Este tipo de libros se suelen elegir no solo por su contenido, sino también por los colores o la foto de su portada, y suelen exponerse a modo de accesorio decorativo, creando diferentes espacios y ambientes en casa como lo haría un auténtico diseñador.

¿Y al final es que quién dijo que la primera impresión no cuenta? En los libros importa y mucho. Aunque estemos deseando leer el texto del interior y conocer la historia, la portada también ayuda bastante a la compra. Una bonita portada de un libro decora también y mucho. Por eso, aprovechando que dentro de poco es el Día del Libro te hemos querido seleccionar las 50 portadas de libros más bonitas de la historia de la literatura.

Aquí te hemos preparado una amplia selección de libros con las portadas más bonitas, que tienes que tener en casa si o sí. Podrás encontrar libros de diversos géneros: moda, comida, fotografía, decoración y mucho más. Algunos son grandes clásicos como Lolita de Vladimir Nabókov, que sí o sí debes tener en tu librería como lectura obligatoria más allá de su portada. Muchos de ellos son de la editorial Taschen o Phaidon. Ambas editoriales han sido capaces de crear portadas de libros de diseño. Si te gusta leer pero además, eres un adicto a la decoración y al buen diseño estos libros te encantarán.

De todas estas portadas de libros, ¿con cuál te quedarías tú? La verdad es que resulta difícil escoger porque todas y cada una de ellas nos transmiten algo especial. Algunas son de estilo minimalista, y otras de edición limitada, por lo que pueden ser un poco más costosos, pero si te gustan estos diseños, invertir en arte y en cultura siempre es una buena opción.

Con fotografía o sin ella, con ilustraciones, imágenes tipográficas, plantillas… ¡o todo junto! Las posibilidades son tan amplias como la imaginación y creatividad de los diseñadores. Algunas han llegado a convertirse en iconos, auténticos objetos de deseo para coleccionistas, como las primeras ediciones de Cien años de soledad, Rayuela o Moby Dick (puedes ver las tres en nuestra galería). Otras forman parte de las novedades: las editoriales son conscientes del poder de atracción que una buena portada tiene, y cuidan sus diseños cada vez más. Firmas clásicas como Penguin o más actuales como la española Impedimenta son buen ejemplo de ello.



Además, utilizar libros para decorar te vendrá genial si eres una amante de la literarura y las historias de ficción y quieres crear en casa un rincón de lectura en el que evadirte con tu novela favorita y viajar así a otros mundos sin salir de casa.

​Por último te animamos a leer buenos libros independientemente de las portadas que tengan. Por eso te dejamos con esta galería de los 100 libros que, indudablemente, tienes que leer al menos una vez en la vida. Y además, muchos de ellos son tan famosos que tienen varias cubiertas donde elegir...

