La pareja más mediática actualmente en Mediaset está de celebración, Adara y Gianmarco han cumplido un mes de amor y han aprovechado la ocasión para publicar un video de lo más romántico en sus redes sociales y ya de paso, ¡vengarse de la noche de pasión de Ivana Icardi y Hugo Sierra en Hoduras!

Un amor contra viento y marea



Cuando llega el calor los chicos se enamoran, es la brisa y el sol… No sabemos si es por los 25 grados que hace en Madrid, por el estrés que está provocando en el mundo entero la llegada del Coronavirus o simplemente porque se aman locamenti, pero Adara y Gianmarco han celebrado su primer mesversario –ni idea de cómo se llama a cumplir un mes de novios de hecho, es que no le encuentro el sentido a celebrarlo- con un increíble besazo en las redes sociales. Ha sido el italiano el encargado de publicar el video en el que aparecen su novia y él dándose un beso que ni el de Rose y Jack en aquel coche de época.



Como diría Omar Montes, Adara y Gianmarco se camelan más que nunca. Después de superar la pesadilla que supuso la salida de Adara de GH VIP y todo lo que se encontró fuera con su ex, su madre, su churri y sus grandes enemigos televisivos, parece que al fin la suerte le sonríe a la de Alcobendas que, más feliz que nunca y triunfando como influencer y defensora de su madre en el plató de Supervivientes, ya no teme a decir lo que siente con Gianmarco, es más, ¡lo grita a los cuatro vientos!



Tan contentos y felices están los dos que no han dudado en vender esa felicidad en forma de exclusiva a la revista Lecturas. En ella relatan sin tapujos todo lo que han pasado hasta conseguir liberarse de todos los problemas y empezar de cero su bonita historia de love máximo y entre románticos paseos, cenas en selectos restaurantes de la capital y noches de pasión y desenfrento, ¡hasta les ha dado tiempo a darse una vuelta por Ikea! Sí, sí, mientras los madrileños llevamos toda la semana acabando con las reservas de los supermercados por miedo al famoso virus y en la isla los supervivientes viven ajenos a la que se está liando en España, Adari y su Gianmarco disfrutan perdiéndose entre los pasillos del gigante sueco y oye, si consigues sobrevivir con tu pareja a Ikea, ¡acabas en boda seguro!



‘’Necesito estar con él y compartirlo todo. Estos días han sido un sueño’’, decía Molinero en la publicación y lo entendemos perfectamente, a todas nos ha pasado, ese comienzo de la relación en el que te conviertes en una auténtica, babosa y empalagosa lapa siempre pegada a tu churri; esa época en la que tus amigas te odian porque no paras de hablar como si tuvieses 3 años de nuevo, esa época en la que la sonrisilla tonta no desaparece de tu rostro ni aunque fuera se esté acabando el mundo, en definitiva, esa época en la que todo te huele a rosas, todo te sabe a tu pizza favorita y todo lo ves como si fueses la protagonista de tu propio Diario de Noah. ‘’1 mes juntos mi cosita. No fue nada fácil. Malos entendidos, situaciones difíciles, tiempo de espera… luché contra mis propios miedos, pero mereció la pena. Te amo’’, culminaba la última ganadora del VIP



En respuesta, Gianmarco compartía hace solo unas horas una nueva publicación en sus redes en la que aparece dándole un apasionado beso a su gran amor, un besako con lengua que, desde luego no ha dejado indiferente a nadie: ‘’Madre mía, traspasa la foto, increíble, que envidia me dais’’ o, ‘’me desmayo, qué bonito por favor que bello ver tanto amor’’ son solo algunos de los comentarios que ha recibido el video. No obstante, las críticas tampoco se han hecho esperar y entre los ataques destacan los ya típicos ‘’vuestra historia es falsa’’, ‘’qué vergüencita’’ o ‘’y según ella le da vergüenza todo, ya son cansinos’’.



Adara rompe con su padre



Con Hugo Sierra al otro lado del mundo y Elena enfrentándose a la realidad de ver como su ex yerno recupera la ilusión en brazos de Ivana Icardi, otro bombazo ha salpicado a la feliz pareja y es que Adara ha tomado una drástica decisión respecto a la relación con su padre: cortar por lo sano. Después de que Jesús Molinero apoyara pública y firmemente la postura de Hugo en el concurso de Adara, ésta ha dado un paso más y ha bloqueado a su padre en las redes sociales. A todo esto, hace unos días Jesús escribía esto en Twitter: ‘’no he dejado de apoyarla ni moralmente ni económicamente en ningún momento, jamás he dicho que vuelva con Hugo. Lo único que no apoyo es que mi hija hable mal del padre de mi nieto’’. ¿Cómo acabará esta telenovela que ni las turcas de Divinty? ¡Seguiremos informando!



Y además:

Lara Álvarez se pone farruca con Rocío Carrasco por sus caras de asco

Supervivientes: los concursantes rajan de sus churris, ¿cómo son realmente sus parejas?

Supervivientes: Adara no nos vendas la moto, ¡sabemos que tu vestido de novia es de Aliexpress!