Para muchos espectadores de la última gala ‘En tierra de Nadie’ lo más sorprendente fue ver como Rocío Flores exprimía hasta el último segundo de tiempo degustando un flan gigante pero, aunque pasara inadvertido, Albert Barranco pudo haber terminado en urgencias tras su salto en la prueba de recompensa.

Albert Barranco, ex tronista, ex pretendiente y ex cantante, recordemos que hace poco más de un año lanzó una canción titulada Déjala vivir y dedicada expresamente a las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato por parte de sus parejas que, si bien es cierto que canta peor que Kiko rivera sin Autotune, apreciamos y admiramos su gesto de apoyo hacia todas las mujeres en general y este colectivo en particular. En resumidas cuentas que este chavalito criado en Barna, además de guapo y apuesto es un trabajador incansable siempre en busca de nuevas oportunidades de negocio, desde vender pulseritas la mar de monas bajo su propio sello, al que ha decidido llamar Invictus y cuya cuenta de Instagram ya acumula más de 20000 fieles seguidores, hasta abrir un local de tatuajes en plena capital catalana, EliteTatto que, aunque no parece tener el éxito esperado, sigue abierta y con vistas a seguir creciendo; que oye, igual no funciona del todo bien porque a Barranco le mola mucho más el rollito tele, viajes y bolos que tirarse metido en una tienda de sol a sol creando historias y recuerdos en la piel de sus clientes.





Barranco, un superviviente en la sombra



Por dónde íbamos, ¡ah sí! Por el extenso recorrido de Albert Barranco en el mundo de la televisión. Desde que abandonara su taller habitual -el muchacho trabajaba como mecánico en su ciudad natal- y se plantara en el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa para conquistar el corazón de la excéntrica Rym (corazón que por supuesto consiguió y es que Rym finiquitó su trono de la mano de Barranco, aunque su relación fuera duró menos que la de Sofía Suescun y Kiko Matamoros), la vida de este jovenzuelo de 26 años ha dado un giro radical, pasando de ser un completo desconocido a estar en todas las salsas del mundillo famosil español. Se convirtió en uno de los tronistas más perseguidos, fue expulsado de su silla mágica por saltarse las normas, lo petó con su propio reality en MTMAD y tuvo su rollito con la polémica Oriana Marzoli durante su participación en Crazy Trip Tailandia. Por no hablar de su affair con Gloria Camila Ortega Cano y es que Albertito aquí donde le veis, tampoco tiene problemas en ser el tercero en discordia, puesto que Gloria Camila terminó liándose con él cuando todavía mantenía una relación con Kiko Jiménez, actual churri de Sofía Suescun.



¡Mamma mía! Menudo pitote hemos liado en un momento y eso que solo queríamos poneros en situación antes de mencionar el por suerte, ‘casi’ accidente que sufrió Barranco durante la última prueba de recompensa. Mientras España entera se dedicaba a criticar a la nietísima de Rocío Jurado por atacar a un indefenso flan como si llevase sin comer dos décadas, nosotras, aguilillas de la información, nos fijamos en un detallito que, aunque pueda parecer una chuminada, podría haber terminado como el rosario de la Aurora. Resulta que la prueba consistía en saltar de una plataforma al mar, pasar por debajo del típico tronco (cómo les gusta el tronquito a los de la organización y mira que desde Juan Miguel es prácticamente imposible superar semejante espectáculo) y subirse a una bola gigante en compañía del resto de compañeros del equipo.



Total que, cuando llegó el turno de Albert Barranco, el pobre hombre, con toda la ilusión del mundo se quiso marcar un Mireia Belmonte y casi acaba en el hospital y es que sin ser consciente de lo que cubría realmente, Barranco se lanzó de cabeza al mar como alma que lleva el diablo y por poco se deja la crisma en pleno directo. Y sabemos bien lo que nos decimos porque a su lado competía Bea Retamal o cómo ella misma se presentó en aquella turbulenta edición de GH, Bea Naranjita la lía, y aunque de momento ha liado poco si tenemos claro que a Bea el agua le llegaba por las rodillas. ¡Ay alma de cantaro! ¿Cómo se te ocurre tirarte de cabeza en un sitio donde hacía pie hasta un mocoso de 3 años?



Cuidado que, igual que decimos que ahí Barranco se jugó la vida lo más grande, también decimos que como concursante lo está dando todo y más. Albert ha sido el primer concursante que ha hecho fuego en Honduras, una hazaña digna de elogio teniendo en cuenta que a esta gente o le das una cerilla o no encienden ni el músculo de pensar. ‘’Virgen santísima, por el espíritu Santo, por los clavos de Cristo’’, gritaba Antonio Pavón al ver el humillo asomando. No tan devotas y cristianas, nosotras también felicitamos a Albert por su esfuerzo y es que además de hacer fuego, corre que se las pela en todas las pruebas, intenta no meterse en demasiados conflictos y lucha con uñas y dientes por sus objetivos. Nos gusta y nos encanta, ¿se nota mucho?



Del gatillazo al fogonazo



Titular controvertido, no cabe duda, pero no es más que una bromita simpaticuela dedicada a este chico de oro. Puede que no os acordéis, pero uno de los programas más comentados de Barranco durante su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa fue en el que salía a la luz el gatillazo que Albert había tenido con Violeta Mangriñán durante una hora sin cámaras. Sí, sí, Violeta, la ex de Julen, actual novia de Fabio, nueva enemiga mortal de Oriana Marzoli y mami de la Pomerania más mona de Instagram, Canela. ¡Que por cierto! Hablando de Canela, ¿sabías que Violeta fue denunciada hace unos días por una usuaria en Twitter debido a que había entrado a comprar a Mercadona con la perrita? La que se lio en las redes sociales fue bien parda, ¡si hasta Mercadona se pronunció pidiendo todos los detalles del asunto!



Pero no nos desviemos que, aunque Violet es un pozo sin fondo de noticias random, el protagonismo hoy es para Albertito, que confesaba así su pequeño percance a la hora de intimar con la valenciana: ‘’voy a ser claro, me da igual. Me dio un gatillazo. Lo digo porque me da exactamente igual y paso de hacer el canelo. Ha pasado así porque no estaba cómodo en la cita’’. Bueno, perfecto Barranco, te entendimos en su día y te entendemos todavía más ahora, no temas pequeñuelo, le puede pasar a cualquiera. Y hasta aquí podemos leer, este es el pasado tan entretenido y loco de Barranco y no le perdáis de vista porque, aunque ahora en Telecinco dediquen día, tarde y noche a meternos en vena el concurso de Rocío Flores, Barranco va a dar que hablar y no precisamente por su cincelado abdomen, ¡que también! Y es que el barcelonés está como un quesillo y ahora que no tiene espejo, secador, ni gomina para plantarse ese tupé milimétricamente estudiado y colocado y además puede hacernos una hoguera y asarnos unos choricillos si nos quedamos perdidas en un oscuro bosque con él, ¡hasta nos gusta más!











