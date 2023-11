Última Carrera de la Mujer de 2023: Barcelona se llena de rosa

Este fin de semana se llevará a cabo este importante evento, después de haberse celebrado en otras 8 ciudades importantes del país.

Barcelona se alista para ser el escenario de la última edición del año de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que tendrá lugar este domingo 12 de noviembre. El evento tiene como objetivo promover la participación de las mujeres en el ámbito deportivo y contribuir de manera activa a la lucha contra el cáncer de mama.



En esta edición, la meta estará ubicada en el Paseo Lluís Companys. Al concluir la carrera, se ofrecerán numerosas actividades en las cuales podrás disfrutar en vivo de más de una hora de música y participar en sesiones de ejercicio dirigidas por instructores de Les Mills, Dance Emotion, Ballet Fit y Zumba.



Se anticipa la participación de más de 32.000 mujeres, lo que podría resultar en que se agoten todos los dorsales disponibles. ¡Asegúrate de obtener el tuyo antes de que se terminen!

La Carrera de la Mujer en su nueva modalidad virtual

Si no puedes estar presente en ese día o no te sientes lista para correr, ¡no hay problema! Recuerda que tienes la opción de participar en la modalidad virtual. Decide si prefieres hacerlo de forma individual o en grupo, si deseas recibir una camiseta, o si simplemente prefieres hacer una contribución económica. ¡Te damos la bienvenida!



La Carrera de la Mujer es un evento de gran afluencia en el que puedes participar a través de diversas categorías. Únete a la experiencia junto a amigas y familiares. La velocidad no es relevante; lo fundamental es unirte a la causa.