Desmontando mitos y bulos sobre el cáncer de mama

Como cada año, el 19 de octubre marca una fecha especial en nuestros calendarios. Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada destinada a concienciar, informar y promover medidas preventivas y de tratamiento para esta enfermedad que afecta a muchas mujeres en España y en todo el mundo. En este artículo, vamos a adentrarnos en la lucha contra el cáncer de mama desmintiendo algunos mitos y bulos que circulan por la red.

El mito de las mamografías y el cáncer de tiroides:

Un rumor que ha circulado durante años sugiere que las mamografías causan cáncer de tiroides debido a la radiación. Sin embargo, la Sociedad Española de Protección Radiológica ha desmentido rotundamente esta afirmación. La cantidad de radiación que recibe la tiroides durante una mamografía es insignificante y el uso de protectores tiroideos podría ser contraproducente, obligando a repetir la prueba y aumentando las dosis de radiación. Por lo tanto, no hay razón para evitar estas importantes revisiones.

El mito de los sujetadores y el cáncer de mama:

Otro mito que ha circulado por años se relaciona con el uso de sujetadores y su supuesto vínculo con el cáncer de mama. Se argumenta que los sujetadores con aro aumentan el riesgo debido a la compresión del sistema linfático. Sin embargo, la American Cancer Society ha aclarado que no hay evidencia de que los sujetadores tengan un efecto en el riesgo de cáncer de mama. Además, otros factores como el peso corporal son más relevantes en esta cuestión.

El mito de los desodorantes y el cáncer de mama:

Algunas cadenas de mensajes han alertado sobre el uso de desodorantes y su relación con el cáncer de mama, principalmente debido a la presencia de aluminio en los antitranspirantes. Aunque se ha especulado que el aluminio podría tener un efecto similar a los estrógenos, no existen estudios que demuestren esta afirmación. De hecho, muchos productos han eliminado el aluminio de sus formulaciones. En cuanto a los parabenos, que también se han señalado como sospechosos, no hay pruebas sólidas que los vinculen al cáncer de mama. Un estudio de 2004 encontró parabenos en tejidos de tumores de mama, pero no estableció una relación causa-efecto.

La verdad sobre la soja y el cáncer de mama:

La soja ha sido objeto de debates debido a su contenido de isoflavonas, que se asemejan a los estrógenos. Sin embargo, la relación entre la soja y el cáncer de mama es compleja y depende de diversos factores, como el tipo de estudio y la metabolización en humanos. A día de hoy, estadísticas no respaldan la afirmación de que la soja aumente el riesgo de cáncer de mama. Muchos estudios que sugieren esta relación se han realizado exclusivamente en animales de laboratorio y no pueden considerarse sólidos al aplicarlos a seres humanos.

El cáncer de mama en hombres:

Es fundamental recordar que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Aunque es mucho menos común en hombres, puede afectarlos también. Según el Instituto Nacional del Cáncer estadounidense, menos del 1% de los casos de cáncer de mama afectan a hombres. La mortalidad en los hombres es la misma que en las mujeres si se detecta en el mismo estadio, pero en conjunto es más alta en los hombres debido a la falta de conciencia sobre esta posibilidad. La detección tardía, causada por la falta de conciencia en los hombres, empeora el pronóstico.

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es fundamental difundir información precisa y desmontar mitos infundados. No debemos dejar que la desinformación nos impida tomar medidas de prevención y cuidado de nuestra salud. Recuerda que las mamografías son seguras, los sujetadores no causan cáncer de mama y los desodorantes no representan un riesgo significativo. La soja, por su parte, no es una amenaza confirmada, y el cáncer de mama puede afectar tanto a mujeres como a hombres. La clave está en la educación y la concienciación, para que todas podamos cuidar de nuestra salud de manera informada y responsable. ¡No permitamos que los mitos nos detengan en la lucha contra esta enfermedad!