Si no eres de running, considera el power walking: ¡adelgaza y obtén beneficios adicionales!

El power walking puede ofrecer beneficios similares e incluso algunos superiores al running. ¿Quieres saber más sobre esta actividad? Te lo contamos.

Cuando se trata de perder los kilos que nos sobran, el running es una de las primeras opciones que suelen barajarse por su efectividad. Pero correr no es para todo el mundo, de manera que aunque sepamos que va a proporcionarnos los resultados que buscamos, hay quienes se ven incapaces de calzarse las zapatillas y dedicar entre 45 minutos y una hora a este deporte. Bien sea por que no se encuentran en la forma física que se lo permita o porque sus rodillas y articulaciones pueden verse afectadas por la acumulación de impactos.



La buena noticia es que hay una actividad que puede ofrecer beneficios similares e incluso algunos superiores, y que es mucho más fácil de llevar acabo. Su nombre es power walking, y tal como debes imaginar, consiste en andar de forma enérgica, sin llegar a trotar, pero a un ritmo acelerado que provoque exigencia en tu cuerpo. ¿Quieres saber qué beneficios son esos que ofrece?

Beneficios del power walking

Una hora de power walking puede llegar a quemar hasta 400 calorías, siempre y cuando se realice de forma correcta, esto es, sin bajar el ritmo. Pero sus grandes beneficios no se limitan a la pérdida de peso. La Universidad de Harvard ha estudiado sus efectos en el organismo y ha descubierto que si se lleva a cabo de forma regular se reducen de manera significativa los factores de riesgo de padecer cualquier enfermedad cardiovascular.



La reducción del estrés, la capacidad de mejorar el descanso, el control de los picos de glucosa en sangre, o el fortalecimiento de músculos y articulaciones, que son estimulados de manera efectiva al llevar a cabo este tipo de caminata enérgica son otros beneficios que se derivan de esta actividad. Tan completa como el running, pero menos exigente y al alcance de cualquiera con independencia de su estado físico.

Por qué elegirlo en lugar del running

En primer lugar, al ser menos sacrificado que el running es más fácil que te comprometas. En cualquier actividad física que se realice los resultados en forma de mejora de salud se obtienen a largo plazo, no con la práctica ocasional. Y para ti, que estás buscando quitarte unos kilitos de encima a la vez que cuidas tu salud, esta puede ser la solución ideal para no abandonar a las primeras de cambio.



También es mejor para personas con un sobrepeso considerable, porque en el running el exceso de peso puede dañar las rodillas debido a la acumulación de impactos. Esto no sucede con el Power Walking, ya que no hay fase de vuelo y uno de los dos pies está siempre en contacto con el suelo.



Si estás buscando una actividad sencilla, barata, que te ofrezca numerosos beneficios a la salud y no te suponga llevar a cabo grandes esfuerzos, deberías darle una oportunidad al power walking.