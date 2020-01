En el informe que la vicepresidenta Carmen Calvo solicitó hace más de un año a la Real Academia Española, su director ha concluido en que es posible hacer algunos cambios a pesar de que el masculino neutro es suficientemente inclusivo.

En julio de 2018, Carmen Calvo solicitó a la Real Academia Española (RAE) un informe no vinculante con posibles cambios que pudiesen aplicarse a la Constitución de 1978 para hacerla más inclusiva. Esta tarea le fue encomendada a la Academia cuando la actual vicepresidenta solo tenía competencias en materia de Igualdad, cargo que ahora ocupa Irene Montero. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, afirma en el documento –de 155 páginas con los anexsos– que el lenguaje de la Carta Magna era "impecable" en 1978 y lo sigue siendo en 2020", y concluye que, según sus criterios, no es necesario modificar el uso del masculino neutro.



En este sentido, Muñoz Machado considera que las fórmulas 'los españoles' y 'los ciudadanos', las más repetidas en el texto constitucional, "tienen indudable valor inclusivo en nuestra Constitución", aunque la institución no se cierra a determinados cambios. Así, acepta el desdoblamiento de los sustantivos y el uso de nombres colectivos, es decir: 'los españoles y las esoañolas' o 'la ciudadanía española'. El informe define estos cambios como "aconsejables" para que la Carta Magna se adapte "a las realidades de hoy".

Cuestiones de la Corona y la Presidencia

Una de las cuestiones que se destaca en el informe es que a pesar de las muchas veces que se menciona al rey, la palabra "reina" solo se utiliza en dos ocasiones, ambas en el artículo 58. En este punto se explica que "La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales", mientras en otros se menciona a "los reyes", algo que el informe considera "oculta en cierta forma que la titularidad de la Corona corresponde solo a un miembro de la pareja".



Así, para evitar la ambigüedad y en vista de que el futuro Jefe del Estado tendrá sexo femenino, la RAE admite que sería favorable que la Constitución reflejase que el dueño del trono podrá ser un hombre o una mujer. Para abordarlo, proponen alternar las fórmulas 'Rey' y 'Reina' con otras como 'la Corona' o 'la Jefatura del Estado'.



No ocurre lo mismo, sin embargo, con lo que tiene que ver con la presidencia y el resto de órganos de gobierno, como la presidenta del Congreso, del Senado o la Defensora dle Pueblo. Aunque en la Carta Magna estos nombres aparecen en masculino, tanto en singular como en plural, los académicos no considera que esto equivalga a que estos puestos solo puedan ser ocupados por varones. Aun así, entienden que se pidan estos cambios en aras de conseguir "la absoluta igualdad de hombres y mujeres" y por cuestiones políticias y sociológicas.



De esta manera, plantean aplicar el mismo método que en el caso de la Corona: desdoblar el término ('el presidente y la presidenta') o utilizar una fórmula impersonal ('la Presidencia'). Sin embargo, los académicos encuentran problemas en estas dos formulaciones, bien porque exige reiteraciones, bien porque en los espacios en que no se mencione de forma explícita el cargo femenino, se puede entender que las mujeres no están incluídas. Así, concluyen en que lo más conveniente es mantener el sustantivo tal y como está, en masculino.

Personas con discapacidad

En el artículo 49 de la Constitución se habla de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", lo que se considera un anacronismo. Por ello, el informe explica que "Si llegaran a plantearse en algún momento otras actualizaciones de la Constitución en materia de léxico", seria conveniente utilizar 'discapacitados', lo que definen como un término "mucho más común en la actualidad".

Matrimonios homosexuales

En los artñiculos 32.2, 32.3 y 32.4, la Carta Magna hace referencia al matrimonio y las relaciones familiares. En este espacio se mencionan "los hijos" y "los niños", algo que, explican, también se refiere a las niñas. Sin embargo, en cuanto a los progenitories solo se menciona a "los padres", una fórmula en la que sí quedan excluidas las madres, tanto en los matrimonios entre dos mujeres como en las familias monomarentales. Y aunque, explican, no plantea problemas jurídicos, sí admiten que el texto podría ser más explícito en este asunto.

