En España, casi la mitad de ONG son dirigidas por mujeres

Se espera que esta distribución potencie culturas más innovadoras en las organizaciones, y aunque las proporciones cambian en función del tamaño de las entidades, un informe subraya la importancia de que las ONG impulsen la diversidad en sus puestos directivos.

El 43% de las ONG en España son dirigidas por mujeres. Las proporciones, sin embargo, cambian en función del tamaño de las entidades. Así, en el 57% de las organizaciones pequeñas son mujeres las que están al mando. En cuanto a las más grandes, solo en el 25%. Estos datos sugieren que aunque las ONG son un referente en cuestiones de diversidad y brecha de género, todavía hay camino por recorrer en el ámbito empresarial.



El informe "¿Hacia dónde va el liderazgo social? Nuevas tendencias y competencias" es el que apunta a estas conclusiones y ha sido elaborado en el marco de la 11ª Edición del Programa Esade-PwC de Liderazgo Social, una iniciativa del Instituto de Innovación Social de Esade y la Fundación PwC. El estudio ha utilizado una encuesta realizada a más de 450 responsables de ONG en España y subraya la importancia de que un sector como este apueste por la diversidad. Para ponerlo en práctica no solo se requiere la promoción de mujeres en puestos de dirección y gobierno, también se exige la puesta en marcha de mecanismos que enriquezcan sus equipos. Los resultados apuntan a un elevado 84% de encuestados que están de acuerdo con la medida de diversidad.



"El aumento de directivas en las ONG es un avance sustancial en relación a hace años, pero un sector donde un 70% son mujeres, debería tener más directoras generales de ONG", opina Ignasi Carreras, director del Programa Esade-PwC de Liderazgo Social. Además, añade que la trasformación del sector a partir de la incorporación de mujeres en puestos directivos es clave para que progresivamente se incorporen nuevas formas de gestión, más inteligencia emocional y nuevas competencias de colaboración.



Por su parte, el presidente de la Fundación PwC, Santiago Barrenechea, señaló en el marco mundial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los objetivos (ODS), que "liderar en entornos tan complejos como los actuales no es una tarea fácil". Barrenechea explica que las ONG pueden ser referentes en la consecución de estos objetivos globales y además, considera, deben ejercer este "liderazgo activo" ya que esos objetivos están "alineados con sus propias misiones".



El informe subraya también la importancia de poner en marcha culturas más innovadoras en las ONG. Y es que emprendimiento e innovación no son conceptos actualmente ligados a la manera de dirigir las organizaciones de este Tercer Sector. Esta conclusión está avalada por un 30% de encuestados que opina que sus líderes son capaces de emprender un cambio. Mientras, solo el 18% piensa que sus directores reúnan estas cualidades.

Una cultura y una gestión más atractivas

Por otro lado, solo el 24% de los encuestados considera que sus líderes tengan capacidades para empoderar, desarrollar y gestionar el talento de sus equipos. Para cambiar esto, el estudio propone que se pongan en práctica acciones concretas que sirvan para potenciar las capacidades de los empleados del sector, algo para lo que es necesaria la colaboración de otros actores, tanto privados como públicos.



Por último, se sugieren las redes sociales como una herramienta útil para la implantación de nuevas culturas y la consecución de objetivos. Y es que, según el estudio, aunque el 100% de las ONG que han participado en la encuesta tienen presencia en redes, un tercio de sus líderes no tienen perfiles sociales. El informe apunta a la falta de formación digital como la posible causa, algo que no ocurre con las generaciones más jóvenes, que son nativas digitales. En este sentido se señala que los directivos de las ONG tienen una muy buena oportunidad para convertirse en referencias en cuestiones sociales, para concienciar y para movilizar las causas por las que luchan sus entidades.

