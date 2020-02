30 sueños extraños y recurrentes que todxs hemos tenido, ¿qué significan?

Son sueños, que son de verdad, me gustaría que fuera real... Ya lo dijo El Canto del loco y tenían más razón que un santo, ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros sueños son completamente reales? Si es un buen sueño y tienes la suerte de recordarlo, te pasarás todo el día con esa sonrisilla tonta y hasta intentarás recuperarlo en la noche siguiente. Si por el contrario se trata de una pesadilla, sudarás más que un bulldog inglés en agosto, encenderás todas las luces de la casa en menos de 5 segundos y, aunque seas atea, rezarás a diosito por tu vida, tu alma y por supuesto, tus sueños.

Fíjate que, con lo diferentes que somos los seres humanos entre nosotros -no hay dos iguales- nuestros cerebros son, en muchos aspectos, casi idénticos. Lo que es el subcosciente... bueno, científicamente se trata del ''conjunto de procesos mentales, no percibidos conscientemente por el individuo, pero que pueden afloraren determinadas situaciones e influir en su manera de actuar o en su carácter''. Y, si mezclamos el maravilloso mundo de los sueños con nuestro subconsciente más desconocido y misterioso, seguramente encontremos la siguiente lista de sueños y pesadillas más recurrentes que todxs hemos vivido al menos, una vez.

Desde el famoso ''se me han caído todos los piños'', hasta el ''no puedo moverme'', pasando por los socorridos ''¿Qué hace mi ex en mi sueño'' o, ¿por qué tengo otra cara?'' . Los 30 sueños más habituales y sus significados, ¡en la siguiente galería!

Empezamos por un sueño feliz y muy alegre para no llevarnos el susto nada más empezar a leer. Seguramente todas habéis soñado alguna vez con una boda. ¡Sorpresa! Significa felicidad inminente, a borbotones y sin parangón. Si asistes a una boda siendo soltera, el significado tiene que ver con conocer a alguien muy pronto. En cambio, si soñamos que nos estamos casando en el sueño, podría tener que ver con el anuncio de una muerte cercana, algo que ya no es tan idílico. Por último, en caso de soñar que asistimos a nuestra propia boda como invitadas, el significado tendrá que ver con grandes (y buenos) cambios que están a punto de llegar.

¿Te atreves a seguir adentrándote en el asombroso y desconocido mundo del ''onirismo'' (sueño en griego)?

