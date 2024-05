Bronceado y firmeza: El maquillaje corporal favorito de Paula Echevarría que debes probar esta primavera

¿Te preocupa verte pálida ahora que empieza el buen tiempo y comienzas a lucir piel? Te sugerimos un producto para solucionarlo. Paula Echevarría ya lo usa.

Una piel con un bonito tono dorado siempre llama la atención. Especialmente si todavía no ha llegado el verano y no resulta tan común. Pero en estas fechas la mayoría no tiene aún vacaciones, o bien las temperaturas todavía no invitan a tumbarse en la playa. ¿Significa eso que tienes que renunciar a un atractivo bronceado? En absoluto. Por fortuna hay alternativas, y hoy te vamos a hablar de una de ellas.



Aunque las sesiones de rayos UVA están a tu disposición todo el año, no siempre consigues el tono deseado. Además, recurrir a esta solución puede pasar factura a tu piel con el paso del tiempo, haciendo que se deteriore antes. En cuanto a los autobronceadores, no son del agrado de todo el mundo, bien sea porque te dejan manchas o bien porque no siempre producen el efecto de un bronceado natural. ¿Qué te queda entonces si ninguna de estas opciones te convence?

Las ventajas del maquillaje corporal

En cuanto el frío se va, te entran las ganas de lucir shorts, pero si te da reparo hacerlo tras un largo invierno en que tus piernas no han visto la luz del sol, la solución es el maquillaje corporal. Una solución que incluso es utilizada por famosas como Paula Echevarría, quien usa un producto en concreto que resulta muy recomendable: BB Body Bronzing de Farma Dorsch.



Con BB Body Bronzing consigues bastante más que lograr un bonito tono en tus piernas o en cualquier área donde decidas aplicártelo (puedes usarlo para el escote, o para cualquier otra parte del cuerpo que dejes al descubierto). También corrige imperfecciones de la piel, estiliza y tiene efecto reafirmante. Es decir, no solo no perjudica la piel, sino que la protege y mejora su aspecto.

¿Puedo conseguir el tono que quiera?

Otra ventaja a destacar es que puedes ponerte una o varias capas en función del tono de tu piel y el que quieras conseguir. Y sin preocuparte de manchas, simplemente espera unos minutos después de aplicar el producto antes de ponerte cualquier prenda que pueda estar en contacto con la zona en la que la hayas aplicado y será suficiente. BB Body Bronzing de Farma Dorsch tiene efecto non transfer, lo que significa que no encontrarás luego que tu ropa ha quedado impregnada por el maquillaje y te toca lavarla.



Un vistazo a sus ingredientes nos muestra que contiene centella asiática, cola de caballo, lúpulo, células madre de manzana o almidón de arroz. El resultado de su acción sobre la piel no es únicamente estético. Estos ingredientes estimulan la producción de colágeno y elastina, de manera que no solo no perjudica a tu piel, sino que produce beneficiosos efectos sobre ella.



¿Te interesa? Pues te lo ponemos muy fácil. La puedes encontrar en Amazon o en la web de Farma Dorsch, pero también en farmacias. O si lo prefieres, comprarla online en la sección de parafarmacia de El Corte Inglés.