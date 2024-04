Autobronceadores: ¿funcionan para antes de ir a una boda?

Si tienes una boda y quieres ir morena para verte más guapa, es posible que te apetezca probar con los autobronceadores, pero, ¿funcionan? ¡Sal de dudas!

Hay prendas que resultan más favorecedoras cuando estamos un poco más morenas. No sé que tiene el sol pero nos hace vernos más guapas.



Si tienes un evento próximamente y te ves la piel muy blanca, seguro que te estás pensando en ponerte autobronceador para conseguir un buen moreno y "dar el pego". Pero, ¿funciona? ¿Queda bien?



¡Sal ahora mismo de dudas y descubre si este producto es para ti!

¿Qué son los autobronceadores y cómo funcionan?

Los autobronceadores son productos de cosmética que gracias a la eritrulosa y a la caña de azúcar ayudan a conseguir una piel más morena de manera artificial.



Aunque se inventaron para las personas con piel sensible a la exposición solar, hoy en día los utilizan muchas chicas en la vida diaria. Sobre todo son muy populares para ir a eventos, como bodas.



Lo mejor es que no perjudica en absoluto la piel. Simplemente, te aporta un tono moreno muy bonito. Además, dependiendo del producto y de las aplicaciones puedes conseguir mayor intensidad o menos, según lo deseado.



Y no solo eso, sino que a medida que pasa el tiempo la composición de los autobronceadores está mejorando, lo que signifca que cada vez funcionan mejor.

¿Qué tipos de autobronceadores hay?

En el mercado encontrarás distintos tipos de autobronceadores, con mayor o menor porcentaje de dihidroxiacetona en su composición. Este dato es importante porque el bronceado aparece cuando la dihidroxiacetona entra en contacto con la piel, por lo que la intensidad del tono depende de si tiene un porcentaje del 3% o del 6 %.



Con esto claro, es importante que elijas el autobronceador que más se ajuste a los resultados que deseas obtener. Además, hay varios tipos:

Autobronceadores para cara y cuerpo : son los más completos porque se pueden aplicar también en la cara y obtener un moreno gradual por todo.

: son los más completos porque se pueden aplicar también en la cara y obtener un moreno gradual por todo. Autobronceador en aerosol instantáneo : se aplica para lucir un moreno al momento y puede durar el día o incluso una semana, según el producto.

: se aplica para lucir un moreno al momento y puede durar el día o incluso una semana, según el producto. Autobronceador gradual: es el producto de moda, porque resulta más natural y te va poniendo morena gradualmente, poco a poco. Cuando veas que ya tienes el tono deseado puedes parar y empezar de nuevo en unos días.

¿Qué autobronceador elegir para una boda?

Si tienes una boda a la vista y eres la novia o una de las invitadas, puedes elegir un autobronceador instantáneo directamente para usar ese día. No obstante, si es un evento importante y quieres estar perfecta, no te recomendamos hacer experimentos. Lo ideal es que lo pruebes unos días antes para ver que tal te va y aprendas a aplicarlo correctamente.



Si no te convence la idea del instantáneo, el gradual es estupendo, porque puedes ir poco a poco. Eso sí, tienes que acordarte de empezar con tiempo según el moreno que quieras conseguir, por lo menos una semana antes. ¡Ojo con esto!

¿Cómo se aplica el autobronceador?

Por lo general, estos son los pasos a seguir:

Retira el vello de la piel en las zonas a broncear (para que penetre mejor). Si tienes poco vello, puedes omitir este paso.

Date una ducha y exfolia previamente la piel para eliminar las células muertas.

Seca bien la piel con una toalla.

Aplica el autobronceador en una zona seca, sin humedad. Ve poco a poco y de forma gradual por todo, para que te quede el mismo tono en todo el cuerpo.

¿Qué autobronceador comprar en 2024?

En primer lugar, necesitarás una manopla para aplicar el autobronceador, para que no te quede una mayor cantidad de producto por las manos y las tengas mucho más morenas en relación con el resto del cuerpo.



Luego, puedes elegir una crema reafirmante autobronceadora como esta opción de Nivea Q10, que es un dos por uno y promete una piel morena de forma natural en apenas 10 días. Ideal si quieres un moreno gradual. Si prefieres en formato aerosol por su comodidad, esta opción de Garnier Delial va genial.



Si tienes un evento mañana mismo y quieres un moreno bonito e instantáneo, estas toallitas autobronceadores de Comodynes son un bestseller.



También puedes echar un vistazo a esta guía con los mejores autobronceadores que puedes comprar y los autobronceadores recomendados por expertos.



Recuerda que, según el producto, puedes elegir el tono deseado. Al final de lo que se trata es de conseguir un moreno bonito para triunfar en tu próxima boda y verte guapísima.

¿Qué te parece la idea del autobronceador? ¿Te animas a probarlo?