Mi tía descubrió la crema coreana que se adapta al pH de la piel e ilumina el rostro, y ahora es la envidia de todas

Desde que mi tía encontró esta crema coreana ideal para mi rutina facial, no dejo de pensar en ella. Es perfecta porque se adapta al tono de la piel, dejando un resultado espectacular. En un minuto, elimina imperfecciones y da un efecto de buena cara al instante. ¡No podéis perdérosla!

¡Los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina y si aún no tienes el regalo perfecto, te traigo una idea que seguro va a encantar! Las cremas coreanas son la gran tendencia, y no es para menos, porque todas las que he probado son simplemente geniales. Hace unos días os hablamos de una crema coreana verde, perfecta para pieles mixtas o con tendencia de acné, pero este otro modelo me tiene enamorada porque da un efecto buena cara al instante.



Nada más aplicarla, se funde en la piel y, en segundos, tienes la cara perfecta, con un tono luminoso y sin imperfecciones. ¡Es un must-have en mi neceser!

Esta crema coreana de Erborian da efecto buena cara al instante y tiene SPF 25

Se trata de la Crema CC con centella asiática de Erborian. Es una marca líder en cosmética coreana que va genial, porque tiene tratamiento iluminador y se funde somo uan segunda piel.



Gracias a estar enriquecida con centella asiática, aumenta la luz de la piel, unifica y disimula las líneas finas a causa de la deshiratación, lo que hace que la piel se vea mejor. También tiene vitamina E.



Además, me encanta que venga con SPF 25, porque es suficiente para toda la temporada de otoño-invierno. Ya no hace falta usar un protector solar a mayores, lo que es súper cómodo. Además de un ahorro de tiempo y de dinero.

Es muy fácil de usar, porque nada más aplicarla en unos segundos tienes la piel perfecta. En mi caso, no aplico nada más, ni siquiera corrector. Para el día a día es ideal.

Por 22,50 euros en Amazon, es una crema con color que se convertirá en tu aliada estrella

Si te apetece probarla, que sepas que está disponible en Amazon por solo 22,50 euros. Es un gran precio teniendo en cuenta la calidad del producto y cunde un montón. ¡No esperes más y pídetela para Reyes!