¡Dile adiós al rímel! El truco de Hailey Bieber para unas pestañas de infarto sin grumos ni pesadez

¿Quieres conocer el truco de una famosa como Hailey Bieber para lucir unas pestañas espectaculares sin necesidad de usar rímel? Te lo contamos.

Desde hace ya un tiempo vemos que entre las celebrities es muy común aparecer con un maquillaje que haga parecer que no se lleva maquillaje, lo que se conoce como makeup no makeup. Esto no es fácil de lograr a no ser que se conozcan las técnicas necesarias para ello.



Claro que en lo que se refiere a trucos de belleza, las famosas siempre están a la vanguardia. Algo que no es de extrañar, ya que normalmente trabajan con estilistas y maquilladoras de primer nivel, que conocen los mejores trucos y sacan el máximo partido de cualquier mujer que se ponga en sus manos.



Hoy vamos a conocer uno de esos trucos, concretamente el que utiliza Hailey Bieber para poder lucir unas fantásticas pestañas sin necesidad de usar rímel.

Los problemas de la máscara de pestañas

Conseguir un efecto impactante en tu mirada normalmente requiere de dos pasos. El primero es proceder con el rizador de pestañas, utilizándolo para conseguir que éstas se curven y proporcionen esa diferencia que hace que tus ojos destaquen de manera especial. Y el segundo es tratar de que dicho efecto permanezca el mayor tiempo posible, para lo cual se emplea la máscara.



Lo que sucede es que al final del día terminas sintiéndote incómoda si son ya muchas horas las que pasaron desde que te la aplicaste. Notas las pestañas pesadas, con grumos, y normalmente estás deseando poder desmaquillarte para poder experimentar de nuevo esa sensación relajada que supone llevar la cara limpia. Por eso, el poder conseguir el mismo efecto sin necesidad de tener que echar mano del rímel es una gran ventaja. Y gracias a Hailey Bieber hoy conocemos un truco para lograrlo.

El truco de Hailey Bieber

Lo creas o no, Hailey Bieber no utiliza rimel, y aún así consigue que sus pestañas luzcan fantásticas. Ella es una de las celebridades que se han apuntado a la tendencia del makeup no makeup, y para conseguir que sus pestañas permanezcan firmes y brillantes después de rizarlas tiene un truquillo que te vamos a revelar.



El producto que la mujer de Justin Bieber emplea para conseguirlo es el gel de peinado. Sí, la popular gomina. Algo que ya se usa frecuentemente para las cejas, pero que en el caso de las pestañas, no es tan común.



La textura pegajosa del gel de peinado es lo que consigue que tus pestañas mantengan su forma después del rizado, sin el inconveniente de tener que sentirlas pesadas. Te animamos a que lo pruebes y veas sus efectos. ¡Vas a sorprenderte!