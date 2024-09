Labios radiantes después de los 60: evita estos 3 errores para un maquillaje que favorezca tu rostro

Cuando se trata de maquillar labios a partir de los 60, es fundamental adaptar las técnicas y productos para realzar la belleza natural sin añadir años. Con la edad, los labios tienden a volverse más finos y perder definición, por lo que elegir el color y la textura adecuados puede marcar la diferencia en el resultado final. ¡Toma nota!

A medida que avanzamos con los años, la atención que dedicamos a nuestras rutinas de belleza se vuelve más crucial para mantener una piel radiante e hidratada. También comenzamos a prestar más atención en cómo aplicamos nuestro maquillaje, buscando evitar que nos añada años. Por esta razón, hay numerosas soluciones efectivas que nos permiten realzar nuestra belleza sin parecer mayores. Hoy desvelamos los tres principales errores que cometemos a la hora de aplicar el labial. ¡Mira, mira!

3 errores comunes con el labial que debes evitar si quieres lucir unos labios frescos y juveniles

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Magali Marx, experta en maquillaje, (magalimarx.pro) desvela los 3 principales errores que cometemos a la hora de aplicar el labial en el rostro. ¡Toma nota y evítalos!



1. Aplicar labial sin complementar con un poco de maquillaje en los ojos



Muchas piensan que dar un toque de color en los labios es suficiente para animar el rostro, pero sin un mínimo de atención en la mirada, como un poco de rímel o corrector, esto puede acentuar el cansancio. Para conseguir un look equilibrado y armonioso, asegúrate de dar algo de vida a los ojos, aunque sea con un toque sutil de maquillaje.



2. Optar por tonos nude demasiado apagados



Aunque los labiales nude son perfectos para un look natural, algunos tonos, especialmente los muy beige, pueden verse deslucidos en pieles maduras. Estos colores tienden a dar un aspecto pálido y sin vida, en lugar de iluminar la tez. Apuesta por nudes más rosados o con un toque de color para mantener un look juvenil y saludable.



3. Escoger labiales oscuros y mate



Los labiales en tonos oscuros y de acabado mate no son la mejor opción cuando se tiene labios más finos o líneas en el contorno. Este tipo de textura puede hacer que los labios se vean aún más delgados y resaltar las pequeñas arrugas alrededor de la boca. En lugar de esto, opta por labiales con acabados satinados o con un leve brillo, que aportan volumen y suavizan las líneas, logrando un efecto más rejuvenecedor y natural.