Maquillaje de unicornio: la tendencia que arrasa en internet

Desde cafés hasta peinados, estos seres llegan a nuestra vida para plagarla de fantasía. ¿Quieres conocer cómo emularlos en tu día a día? Te presentamos el maquillaje de unicornio.

Hoy en día las modas en internet van y vienen a una velocidad inconmensurable. De golpe aparecen cientos de post, vídeos y tutoriales que nos enseñan cómo seguir una tendencia que se va tan rápidamente como vino. Sin embargo, hay una que se ha mantenido en el tiempo: los unicornios.



El "unicorn make-up" ha llegado a todos los rincones del mundo del maquillaje. Desde los set de brochas hasta las sombras de ojos, sin olvidar, cómo no, los labios, el look and feel de unicornio plaga nuestras colecciones, más de lo que podríamos imaginar.



¿Te gusta el brillo holográfico? ¿El glitter es un esencial en tus maquillajes? Entonces es posible que el estilo de unicornio sea para ti. No hace falta acudir a una fiesta de disfraces para parecer unicornios. Hoy te enseñamos cómo poder tener este aspecto mágico en la vida real de forma mucho más sutil.



Paso 1. La base



Para empezar con este look atrevido lo primero que debemos hacer es preparar la superficie sobre la que vamos a trabajar: la piel. Existen cientos de opciones de bases que puedes comprar en el mercado, pero sea cual sea la tuya, aquí va el primer tip: mézclalo con un poco de iluminador líquido. El look "total mate" queda totalmente desbancado con este truco mágico, ya que el brillo que esta mezcla aportará a tu rostro lo dotará de vida y luminosidad.



Después de trabajar la piel, vamos a por las ojeras. Cubre las bolsas con tu corrector habitual y espárcelo con las yemas de tus dedos para hacer que se absorba más fácilmente.





Paso 2. El momento de las sombras



Llega el momento de dejar de lado la timidez y lanzarse a aquellas sombras que, cuando compraste la paleta, nunca pensaste que llegarías a usar. El primer consejo para conseguir unos ojos llenos de brillo (y que estos aguanten todo el día) es utilizar un primer. Una vez preparados los párpados, vamos a por los colores.



La mayoría de los sets de sombras incorporan algunos colores neones o pastel que, a diferencia de los nude, están impolutos. En esta ocasión toca ser más atrevida y sujetar el pincel con firmeza, hoy saldremos de la zona de confort. Intenta pensar qué colores inspira para ti el unicornio y, si no se te ocurre nada, apuesta por los componentes del arcoíris.



El "unicorn makeup" requiere de un poco de maña, sobre todo a la hora de difuminar los colores. Si quieres ser un poco más discreta, comienza con colores pastel entre rosados, morados y azules. Una vez te acostumbres a ellos (o si te gustan los colores fuertes), pasamos a los colores neon, mucho más pigmentados. Para acabar, aplica un poco de glitter sobre el párpado o, en su defecto, también puedes usar iluminador en polvo.



Sobre belleza hay mucho escrito y, como no, mucho fotografiado. Te invitamos a ver esta galería donde podrás ver algunos looks increíbles que puedes recrear con un poco de paciencia, algunas brochas y multitud de sombras.





Paso 3. Las cejas y las pestañas



Ya vimos cómo Rosalía revolucionó internet cuando se presentó en una alfombra roja con sus cejas rosas. No es casualidad que la cantante llevara este maquillaje y es que, desde hace tiempo, la moda de cambiar el color de las cejas y las pestañas por tonalidades fantasía inunda las redes.



No te preocupes, no hace falta decolorar ni acercar ningún químico peligrosos a nuestros ojos, sólo necesitarás algunas sombras o, en su defecto, una máscara de pestañas. Es tan sencillo como seleccionar un color que conjunte con el resto de tu maquillaje y depositar sombras sobre tus cejas. Puedes combinarlas con tus pestañas con algún rímel de colores que resalte el trabajo que has hecho con tu paleta.





Paso 4. Contornea tus facciones



Olvídate de usar tu bronzer habitual, toca llenar tu cara de brillo. El contouring es una técnica que no podemos olvidar, ni siquiera en este tipo de maquillaje.



Utiliza tonos rosados para hacerte el contouring como harías de forma habitual. Usa también un buen iluminador con tonos dorados y plateados muy marcados y, sobre el mismo, aplica algún tipo de sombra en glitter.





Paso 5. Labios de infarto

Finaliza tu maquillaje con un labial que resalte la belleza de tus labios. Puedes optar por tonos piel para contrarrestar la cantidad de color que hay en el resto del rostro o, por qué no, jugar con otros colores fantasía que den otro toque a este look mágico.



¡Atrévete a brillar como un unicornio!



