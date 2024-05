Los polvos de maquillaje son geniales para conseguir una piel perfecta en segundos. Pero, amiga, ¿has probado ya los polvos bronceadores? ¡Aplícalos y consigue un moreno al instante!

Si quieres lucir morena sin tomar el sol, los polvos broceadores son uno de los must have del momento.



Estamos ante un tipo de maquillaje que se puede aplicar solo o después de la base, para dar un toque de color moreno al rostro y hacer que nos veamos mucho más guapas y favorecidas.



Si lo que quieres es verte morena y guapa en segundos, ¡ya estás tardando en probarlo! Te va a encantar este producto de make up.

¿Qué son los polvos bronceadores y cómo se usan?

Los polvos bronceadores son un tipo de maquillaje en polvo que se aplica con una brocha sobre la cara. A diferencia de los polvos normales de color, los bronceadores permiten conseguir un efecto moreno. De hecho, hay varios tonos a elegir, según el color deseado.



Son muy fáciles de usar, dado que simplemente necesitas seguir estos pasos:

Limpia profundamente la cara, aplica tónico y tu crema hidratante.

Protege (todo el año) la cara con SPF30 o SPF50 (en verano).

De forma opcional aplica una bb cream o base de maquillaje.

Finaliza con los polvos bronceadores, aplicando con una esponja o con la brocha por toda la cara, de manera uniforme. Si prefieres, puedes usarlo solo en las mejillas.

Para que el bronceador penetre mejor sobre la piel, es importantísimo que la tengas limpia antes de aplicarlo. Trata de exfoliar la piel y de poner una mascarilla al menos una o dos veces por semana.



Si tienes brillos, recuerda que funcionan estupendamente bien los polvos matificantes.

¿Qué polvos bronceadores comprar?

Si quieres probar con unos buenos polvos bronceadores, que sepas que hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Si buscas una opción low cost, Essence tiene unos polvos bronceadores que van fenomenal para su precio. El color es muy bonito y parecerá tal cual que te ha dado el sol.



Una opción intermedia que va genial y es un súper ventas en Amazon, son estos polvos bronceadores de Rimmel London. Es espectacular en relación calidad-precio. Además, el tono en sí con los detalles de iluminador dejan una tez preciosa, muy favorecida por los rayos solares.



Si quieres probar con un producto cosmético más premium, entonces no lo pienses y prueba esta alternativa de Guerlain. El color terracota light es una pasada de bonito, favorecedor y romántico. Perfecto para looks de día o de noche. Cualquiera de los tres que elijas van estupendamente.

¿A qué estás deseando añadir al carrito unos polvos bronceadores? ¡Pruébalos y prepárate para lucir morena!