Primor rebaja el labial mate que dura todo el día y no reseca por solo 6 euros (con sacapuntas oculto incluido)

¿Todavía no has dado con un labial cómodo, duradero y perfecto para usarlo en tu día a día? Hoy te presentamos un producto que se va a convertir en tu aliado perfecto a la hora de maquillarte y que ya se ha hecho viral en redes sociales. Hablamos del "SuperStay Ink Crayon Mate" de la firma Maybelline New York. ¿Lo mejor? Ahora puedes conseguirlo por tan solo 6,33 euros (antes 9,95 euros). ¿Lista para verlo?

Sabemos lo difícil que es encontrar el maquillaje perfecto según tus necesidades o color de piel. Normalmente, solemos probar varios productos antes de dar con el definitivo. Y con los labiales, ocurre más de lo mismo. De hecho, podríamos decir que es un producto difícil de escoger porque en ocasiones nos reseca los labios o no dura lo que esperábamos.



Por eso, hemos navegado a través de las redes sociales en busca de recomendaciones de labiales que sean cómodos de usar en el día a día y hemos dado con uno que parece cumplir con nuestros requisitos y, lo mejor, está rebajado en Primor. Hablamos del SuperStay Ink Crayon Mate de Maybelline New York que tiene muy buenas reseñas y cuenta con muchos beneficios. ¿El motivo? Te lo contamos a continuación. ¡Mira! ¿Por qué el SuperStay Ink Crayon Mate es uno de los productos de maquillaje más deseados? El éxito del labial mate de Maybelline se debe a varios motivos, entre los cuales podemos destacar: Permite delinear y rellenar los labios con facilidad gracias a su formato en lápiz.

Aunque tiene un acabado mate, su fórmula y composición suave dejan los labios hidratados y sin resecar durante todo el día.

Es de larga duración , sin necesidad de retoques.

Está disponible en hasta 30 tonos diferentes, para que puedas elegir el que mejor favorece a tu tono de piel.

Cuenta con un sacapuntas oculto en la parte inferior del lápiz, para que puedas usarlo tantas veces como desees sin ninguna preocupación. Cómo lograr un acabado perfecto con el labial mate de Maybelline A continuación desvelamos los pasos que debes seguir para conseguir un acabado perfecto:



1. Ayúdate de la punta del lápiz para trazar el contorno de tus labios. Empieza desde el centro del labio superior y lleva la línea hacia las comisuras.

2. Con la parte más gruesa, aplica el producto en el labio inferior para una cobertura uniforme y de larga duración.

