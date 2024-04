¿Qué son las uñas de fibra de vidrio?

Las uñas de fibra de vidrio son una de las últimas tendencias en manicura. ¿La conoces?

La reciente moda de las uñas largas ha provocado que cada vez más chicas busquen la manera de lucir unas uñas largas y bonitas. Es ahí donde aparecen las uñas de fibra de vidrio como una brillante alternativa que ya le puedes pedir a tu manicurista.



Aunque en nuestro país es una moda relativamente reciente, las uñas en fibra de vidrio son originarias de Brasil y ya se fueron expandiendo por toda América. Son un éxito.

Las uñas de fibra de vidrio son un tipo de uñas postizas más premium

Las uñas de fibra de vidrio son unas uñas postizas. Aunque se parecen a otro tipo de uñas artificiales, son una solucion más sutil y más premium.



Normalmente, las uñas de fibra de vidrio se utilizan para reparar uñas débiles o rotas. Gracias a su gran resistencia frente a las uñas postizas típicas, la uña consigue una mayor consistencia y el resultado es más profesional y duradero.



Para aplicarlas, se van pegando los hilos de la fibra de vidrio en función del largo deseado y con un adhesivo especial. Luego, los hilos se unen con capas de un gel específico. Como resultado, tenemos unas uñas en fibra de vidrio estupendas y del largo que nos apetezca.

¿Qué ventajas tienen las uñas de fibra de vidrio?

Las principales ventajas son las siguientes:

El aspecto se ve muy natural, porque son casi transparentes.

La durabibilidad es alta, entre 1-6 meses y se pueden retocar (sin quitarlas por completo para cambiarlas por otras).

Se pueden adaptar a prácticamente cuaqliuer tipo de uña.

Resisten bien a los químicos o productos de limpieza.

¿En qué casos no elegirlas?

Aunque las uñas en fibra de vidrio son geniales, obviamente no son una solución a largo plazo. No dejan de ser uñas postizas de quita y pon. También debes tener en cuenta que el proceso para ponerlas es largo y no es precisamente económico.



En general, es recomendable ponerlas con una buena manicurista, para conseguir los mejores resultados.

La base de fibra, una alternativa más low cost y que te permite tener tu propia uña

Como alternativa a las uñas en fibra de vidrio también tenemos el esmalte de fibra. Es una base gruesa que se aplica sobre la uña y permite repararla y unificarla. De tal forma que puedas tener tú uña natural, pero con un aspecto más endurecido y grueso.



Si se te rompen las uñas y no quieres poner uñas postizas, es una gran solución. Además, puedes hacerte manicuras preciosas.

¿Qué opinas? ¿Te convencen o prefieres explorar otras opciones?