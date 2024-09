Rubber base: por qué este truco está en boca de todos y es perfecto para que tu manicura quede intacta durante un mes

¿Quieres una manicura impecable que dure semanas sin perder su brillo? ¡El secreto que está revolucionando el mundo del nail art tiene nombre: rubber base! Este truco, cada vez más popular entre expertas, promete uñas perfectas, resistentes y con un acabado de salón que dura hasta un mes. ¡No te lopierdas!

El Rubber base es un tipo de base para uñas que es tendencia total en el mundo de la manicura. Se caracteriza por ser más flexible y resistente que las bases tradicionales y combina las propiedades de ésta con las de los tratamientos intensivos. Está formulada con una consistencia similar al caucho (de ahí su nombre), lo que le permite adaptarse mejor a las uñas naturales, ofreciendo más durabilidad y resistencia frente a los golpes y el desgaste. Además no hay que olvidar que es un producto no agresivo, que no daña la estructura de la uña y permite que esta respire.

Características principales del Rubber base:

Textura y flexibilidad: La consistencia espesa y flexible de este producto lo distingue de otras bases. Esto permite que se adapte a la uña natural y siga su movimiento, lo que previene quiebres o fisuras en las uñas. Refuerzo y protección: El Rubber base se utiliza no solo como base antes de aplicar el esmalte, sino también como una capa fortalecedora. Ayuda a proteger y fortalecer las uñas débiles o quebradizas, previniendo que se rompan fácilmente, ya que engrosa las uñas naturales aportando resistencia. Autonivelante: Este producto tiene una característica autonivelante, lo que significa que se distribuye de manera uniforme sobre la uña, cubriendo imperfecciones o irregularidades. Esto facilita el proceso de aplicación y deja una superficie suave, gruesa y lista para el esmalte. Durabilidad: Prolonga la duración de la manicura, ya que proporciona una base más resistente que las tradicionales. Se adhiere muy bien a la uña natural y ayuda a que el esmalte dure más tiempo sin despegarse o agrietarse. Versatilidad: Se puede utilizar tanto para manicuras semipermanentes (gel) como para extensiones de uñas o construcción de uñas artificiales ya que permite una adherencia perfecta de todos los esmaltes.

¿Cómo se aplica el Rubber base?

Preparación: Se deben preparar las uñas como de costumbre, limpiándolas, empujando las cutículas y limando ligeramente la superficie para mejorar la adhesión. Aplicación del Rubber base: Se aplica una capa fina y uniforme del Rubber base, asegurándose de cubrir toda la superficie de la uña. Curado en lámpara UV/LED: Como es un producto de gel, necesita ser curado bajo una lámpara UV o LED para que se endurezca y se adhiera correctamente a la uña. Aplicación del esmalte: Una vez curado, se puede aplicar el esmalte semipermanente o gel de color encima de la base. También se puede usar solo para una manicura natural. Sellado: Finalmente, se sella con un top coat para dar brillo y mayor durabilidad. Retirado: Para retirar tu manicura debes seguir un proceso similar al de la manicura semipermantente, limando la superficie u sumergiendo las uñas en acetona y empujando el esmalte con un palito de naranjo.

Beneficios del Rubber base:

Fortalece y protege las uñas débiles.

Proporciona una manicura más duradera.

Cubre imperfecciones en la superficie de la uña.

Ayuda a evitar que las uñas se agrieten o rompan.

Es ideal para quienes buscan una base que no solo ayude a prolongar la manicura, sino que también mejore la salud y apariencia de las uñas naturales.