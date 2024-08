Uñas para otoño/invierno 2024: 6 FOTOS e ideas que te inspirarán para ir a la última

Si te encanta lucir una manicura perfecta cada tres semanas seguro que ya estás pensando en las uñas que te vas a hacer para la temporada de otoño/invierno. A continuación te dejo 6 fotos para que te inspires y le pidas los diseños a tu manicurista de confianza, ¡son una pasada de chulos!

¡Seguro que no soy la única que se hace la semi y ya está pensando en cómo será la siguiente! Ahora en verano me encantan los tonos de uñas que realzan el moreno, pero pensando en el otoño e invierno acabo de ver unas ideas que me han encantado. ¡Toma nota!

Uñas 'baby boomer'

Una de las uñas tendencia para el otoño/invierno, son las baby boomer. No dejarás de verlas, ¡lo prometo!



Como puedes apreciar por la foto, es un estilo en el que se difumina el corte para que quede progresivo, combinando a menudo tonos como el rosa y el blanco. Es súper elegante.

Uñas marrones o 'café latte'

El marrón es uno de los colores tendencia del otoño/invierno. Nunca falta en las manicuras. En este caso, puedes optar por una manicura lisa en tono marrón o con algún dibujo o detalle. Es infalible.

Las 'clean nails'

Como imaginas por su nombre, efectivamente nos referimos a la manicura japonesa.



Consiste en unas uñas muy naturales, sutilmente pintadas. Es el equivalente al no makeup en el terreno del maquillaje. Si buscas este efecto o no sabes que hacerte, sin duda es ideal.

Uñas borgoña o rojo cereza

Otro de los colores más pedidos en otoño e invierno, es el borgoña. Conocido también como el rojo cereza, es un tono súper favorecedor en esta época del año. Queda muy bien y resulta elegante.

Uñas negras

La manicura en color negro es una de las más pedidas en otoño e invierno. Es ideal para las chicas que adoran este tono y además queda estupendamente bien con todo. Es un tono en el que compensa hacer la semi, ¡incluso puedes añadirle algún dibujo!

Las 'Tortoise nails'

Esta manicura va dedicada a las más atrevidas. Las 'Tortoise nails', conocidas también como uñas carey, destacan por el estampado en tonos marrones y negros, imitando al caparazón de una tortuga. Son súper originales y tendenca esta temporada.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál es tu manicura preferida? A mí me encantan las uñas borgoña, marrones y negras. ¡Siempre las pido!