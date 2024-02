Tendencias de maquillaje para primavera-verano 2024

Descubre con nosotras las tendencias en maquillaje que vienen pisando fuerte para esta temporada. Colores tierra, brillo y mucho rosa a lo Barbie, ¡No te lo pierdas!

Tendencias en make up 2024

Amiga, aunque sigas utilizando la misma bb cream de hace 5 años, lo cierto es que las tendencias en maquillaje cambian año a año. ¿Te acuerdas cuando se llevaba el maquillaje mate? Pues ahora está de moda el maquillaje glow, con mucho brillo. Lo mismo pasa con las cejas, que aunque las finas eran tendencia antes, ahora se llevan gruesas y despeinadas.



Si te encanta verte bien y quieres lucir un maquillaje perfecto, estas son las tendencias de make up que veremos para primavera y verano de 2024:

Matcha latte makeup

Seguro que has visto por todos lados la moda del Matcha latte makeup. ¡Es súper tendencia! Consiste en llevar una base de maquillaje muy luminosa con una sombra en color verde. Recuerda mucho al tono del té matcha, de ahí el nombre tan original. Es ideal para looks de diario y también para eventos. Seguro que lo vemos muchísimo en las bodas y comuniones de esta temporada.

Cejas despeinadas y doll lashes

Las cejas despeinadas siguen un año más con nosotras. Si las tienes gruesas y despeinadas, puedes aprovechar para hacerte un laminado de cejas y se verán de película. ¡Aprovecha para sacarles partido!



También se llevan las doll lashes. Es una especie de tratamiento que te permite conseguir unos ojos de muñeca, dándole protagonismo también a las pestañas inferiores.

Bases de maquillaje skin tint

Las llamadas bases 'skin tint' son súper ligeras. Son ideales si quieres conseguir un efecto muy natural y de no make-up. Están de moda porque son lights y aportan una sensación de 'cara perfecta' sin parecer que vamos súper maquilladas. A mí me encantan. Aparte, las puedes comprar con SPF y adaptar completamente el tono según las necesidades de tu piel.

Golden MakeUp

Otra temporada más el maquillaje glow seguirá siendo uno de los preferidos por parte de las influencers. El Golden MakeUp es un estilo que se caracteriza por tener mucho brillo y basado en tonos cálidos y tierra, que nos recuerda mucho al reflejo del sol. Es una pasada de chulo y resulta muy favorecedor, para conseguir efecto buena cara al instante y verte radiante.

Labios perfilados

Los labios perfilados y gruesos vuelven con fuerza. ¿Y qué mejor forma de darle volumen natural que utilizando un lápiz? Para conseguirlos, simplemente tienes que perfilar todo el labio alrededor. Luego, puedes finalizar un gloss con volúmen o un pintalabios normal, como te sea más práctico.

Coquette Makeup

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Una de las tendencias en maquillaje para la primavera verano 2024 es el Coquette Makeup. ¡No podría gustarnos más! Es un tipo de maquillaje basado en rojos y en rosas, muy a lo Barbie. A mí personalmente me parece súper favorecedor y creo que le puede quedar bien a cualquier piel. ¡Me encanta!



¿Con cuál de estas tendencias te quedas? A mí me encantan el coquette y el matcha para looks del día a día, así como el golden para un día en el que quiero ir un poco más arreglada. Para los dias que no me apetezca maquillarme sin duda me voy de cabeza a la base skin tint.



¡No dudes en contarnos cuál es tu tendencia favorita y compartir tu rutina de make up para esta temporada!