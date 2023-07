Tenemos que hablar de este aceite de labios que hidrata y sublima los labios

El problema de los labios secos es más frecuente de lo que piensas. Sin embargo hay productos muy útiles para evitarlo, y hoy te hablamos de uno de ellos.

¿Tienes la sensación de que tus labios están más secos de lo normal? Este problema es más frecuente de lo que piensas, ya que la piel de los labios es muy fina y se ve afectada en mayor medida por factores como la temperatura. Sin embargo hay productos muy útiles para evitarlo, y hoy te hablamos de uno de ellos.



Ahora en verano es muy común pasar un buen número de horas tumbada al sol para coger ese tono morenito que tan bien nos sienta. Junto al viento, las largas horas de exposición solar son uno de los principales motivos de que la piel de los labios se agriete y la sientas reseca.



¿Significa esto que tienes que renunciar a tu bronceado? ¡En absoluto! Al igual que tomas tus precauciones utilizando un protector solar para no quemarte, tan solo debes hacer lo mismo con tus labios. Y para ayudarte a elegir el producto que mejor cuidará de ellos te contamos cual es nuestro favorito

Consigue unos labios jugosos e hidratados

De lo que te hablamos es de un aceite de labios de Gisou con el que hemos tenido un amor a primera vista. Ya solo con la forma del frasco te dan ganas de probarlo, pero es que cuando lo haces, te das cuenta de que ya no podrás pasar sin él. Elaborado con miel, este lip oil deja en los labios una textura melosa y agradable.



Investigando en su composición vemos la razón de que esto sea así. Además de miel, su fórmula contiene una mezcla de aceites naturales y ácido hialurónico que son la razón de que los labios recuperen al instante la jugosidad e hidratación con la que te sientes cómoda.



Si buscas un producto que te ayude a eliminar esa sensación de sequedad y evite que se descamen y agrieten, podrás encontrar varios entre los que elegir. Pero con este aceite de labios de Gisou comprobarás que además de eso, tus labios se ven más lisos, más rellenos y su color natural gana en intensidad.

Te gustará por todo esto

Lo primero de todo, te encantará la sensación de hidratación que te proporciona. De inmediato notarás como tus labios se sienten más acuosos, lejos de ese toque pegajoso que caracteriza a otros productos similares.



Además viene con un aplicador de esponja que te permite ajustar exactamente la cantidad que te pones para no excederte. Y viene en un formato mini que no ocupa nada de espacio, con lo que puedes llevarlo a cualquier parte.



Si eres fan de los gloss para dar volumen y realzar tus labios, este producto te encantará, porque hace eso mientras los protege. No es barato, eso sí, pero lo mejor de lo mejor nunca lo es. ¿Te animas a probarlo?