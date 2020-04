¡A todo volumen!: consigue unos labios más gruesos sin necesidad de cirugía

¿Buscar dar mayor volumen a tus labios sin necesidad de botox o ácido hialurónico? Te damos varios consejos para conseguirlo sin recurrir a la medicina estética.

Los labios son, sin duda, una de las partes de nuestro cuerpo más sexys, que se lo digan si no a celebrities como Angelina Jolie o Irina Shayk. Por desgracia, no todas disfrutamos de una boca de labios carnosos y muchas veces darles más grosor se convierte en uno de nuestros deseos beauty más recurrentes. Conseguirlo es posible sin recurrir a inyecciones de bótox o ácido hialurónico, te contamos cómo hacerlo.

1. Rellena tus labios gracias al maquillaje adecuado

Una forma sencilla de dar grosor a tus labios es aplicando el maquillaje con astucia. Todo lo que necesitas para conseguirlo es un corrector de ojeras, un lápiz de labios y tu labial preferido.



Truco: los tonos nude o los rosa apagados son especialmente eficaces a la hora de dar más volumen a tu boca. El delineador debe ser de un tono un poco más oscuro que el pintalabios. Debes aplicarlo así:



1. Aplica el corrector de ojeras sobre los labios como si fuera una prebase y extiéndelo uniformemente. El corrector crea la textura perfecta y asegura que el delineador y el labial duren más funcionando como un primer muy eficaz.



2. Delinea tus labios con el lápiz. Comienza en el arco de Cupido, dibujando trazos finos y cortos que irás uniendo poco a poco. Si quieres añadir más volumen puedes hacer el trazo un poco más grueso o pintar en el centro de los labios.



3. Aplica el labial. Puedes darle aún más volumen aplicando un poco de gloss.



Consejo extra: si tienes los labios muy estrechos, puedes aplicar el lápiz ligeramente fuera del contorno natural delos labios, así ganarás unos valiosos milímetros de grosor.

2. No subestimes el poder del gloss

Durante mucho tiempo hemos olvidado nuestro gloss de labios en el fondo del neceser, pero desde la pasada temporada este producto vuelve a ser un must en nuestros looks de maquillaje. Los labios brillantes vuelven a estar de moda y no puede ser mejor noticia para las chicas con labios finos, ya que se trata de un producto capaz de dar un volumen increíble en tan solo un paso.



Para un aspecto fresco y natural, aplica el brillo labial con moderación solo en el centro de los labios, no en toda la superficie. Los colores claros como el rosa o los tonos melocotón son siempre un acierto. Los voluminizadores de labios son también una buena opción, contienen ingredientes como la menta o el jengibre que estimulan la circulación sanguínea para dar un mayor grosor. Nos encanta el modelo Nutri-Filler Lips de Filorga enriquecido con un péptido capaz de potenciar el colágeno para dar mayor grosor a tus labios. Puedes encontrarlo en Sephora.



Truco: si tienes un iluminador en crema, puedes aplicar un poco sobre el arco de Cupido. Esto hará que el labio superior gane un poco de grosor.

3. Tus labios necesitan un peeling

Los labios agrietados y secos hacen que tu boca parezca visiblemente menos voluminosa. Si quieres dar mayor grosor a tus labios, debes evitar las grietas a través de peelings. Una suave exfoliación será capaz de eliminar las células muertas de la piel y de estimular la circulación sanguínea. Los ingredientes nutritivos, además, pueden penetrar en la piel y mantenerla flexible.



¿Tienes la piel sensible, especialmente de los labios? Crea tu propio peeling en casa con ingredientes naturales. Todo un clásico es ya la receta que mezcla miel, aceite de oliva y azúcar moreno, te la contamos.

1. Mezcla 3 cucharaditas de aceite de oliva con dos de miel en un pequeño tazón.

2. Añade dos cucharaditas de azúcar moreno.

3. Masajea suavemente la mezcla con el dedo sobre los labios y deja que actúe durante unos minutos.

4. Quita los restos de producto con una toalla y agua tibia y ¡voilà!



Si quieres conocer más recetas de exfoliantes para labios te las mostramos aquí: Exfoliante labial casero: 5 recetas para unos labios sanos y suaves.

4. Utiliza un potenciador de labios para ganar mayor volumen

¿Necesitas ganar algo de volumen en tus labios para una ocasión especial? Puedes conseguir que parezcan más gruesos y carnosos en tan solo unos segundos con este voluminizador. Se trata de un pequeño molde de plástico, tan solo tienes que colocarlo en tu boca y succionar durante 10 segundos. Al hacerlo, se crea un vacío en los labios que hace que la circulación sanguínea aumente, haciendo que tus labios se hinchen y se vean más gruesos y voluminosos. El resultado dura unas 3 horas como máximo.



Consejo: asegúrate de que eliges el tamaño adecuado, por ejemplo, si ya tienes los labios carnosos debes elegir un accesorio de un tamaño mayor. Aplica antes bálsamo labial para un mejor resultado.

Así funciona el potenciador de labios:



1. Coloca el molde en tus labios de forma que cubra toda la superficie de tu boca.

2. Succiona durante 5 o 10 segundos.

3. Retira el potenciador y comprueba si el resultado es el deseado. Si no, puedes repetir el proceso de nuevo.

4. Maquilla tus labios como de costumbre.



Atención: no te pases con la succión y no continúes durante más de 20-30 segundos. Usarlo en exceso puede provocar moratones o inflamación alrededor de la boca.

