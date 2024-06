Anabel Pantoja anuncia que está embarazada de 4 meses junto a su novio David Rodríguez: "Soy muy feliz"

La ex concursante de 'Supervivientes' anunció a través de una portada de la revista Lecturas que espera a su primer hijo con su novio David Rodríguez.

Anabel Pantoja, de 38 años de edad, ha revelado a su público que está embarazada y lleva cuatro meses de gestación. Aunque hizo lo posible por no dar la noticia en semanas recientes y pasar desapercibida por la mayoría, no pudo seguir ocultándolo, e hizo el anuncio por medio de la portada de la revista Lecturas. La imagen publicada de la novia de David Rodríguez le proyecta luciendo por primera vez su barriguita, con las palabras "Cumplo el sueño de tener una familia".



La influencer tuvo cuidado de no ser descubierta durante meses, aunque por su ocupada agenda pública, algunos ya habían notado las señales de su embarazo.

Antes de revelar el secreto, su inminente transformación corporal había sido camuflada hábilmente por Anabel gracias a una riñonera, un accesorio que ha llevado siempre en el último mes. Y, en efecto, solo necesitamos recordar sus atuendos de hace varias semanas.



Es además curioso observar que, recientemente, la mayoría de las fotografías que ha seleccionado para sus redes sociales han sido planos en los que su vientre estaba recortado estratégicamente.

Durante su viaje a Estados Unidos para atender la premier de Los Bridgerton, lució un mono en tono oscuro que no rodeaba totalmente su cuerpo, una decisión acertada para no revelar su estado de embarazo. Además, con sus movimientos cuidadosos y poses durante el evento, tal y como taparse la barriga con las manos, logró que su estado pase desapercibido al ojo público.



Otro episodio fue durante el último concierto de Isabel Pantoja, quien muy seguramente sabía del embarazo de su sobrina, y le invitó al escenario a cantar el clásico Garlochí. Y aunque Anabel en principio se negaba, su tía no cantaría a menos que acudiera a su llamado, por lo que decidió aceptar, pero lo hizo con su riñonera atada a la cintura, con la que cantó y bailó por unos minutos antes de apresuradamente salir del escenario.



También hizo acto de presencia con su inseparable riñonera en la fiesta Desalia, donde la influencer disfrutó del sol y la música, sin revelar su secreto.