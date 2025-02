Letizia sorprende con su traje 'low cost' de Mango que ha agotado existencias en rebajas: elegante y en tendencia

Este jueves 20 de febrero Letizia ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud en el Campus Repsol. En este acontecimiento no solo hemos podido ver su compromiso con las iniciativas de la fundación, que nació en 1986 con el objetivo de prevenir el consumo de drogas y ha ampliado su enfoque para abordar cuestiones como la salud mental, la educación y la igualdad de género, sino que también nos ha sorprendido el traje de Mango que Letizia ha elegido para la ocasión. ?

Los looks de Letizia ya son una fuente de inspiración para muchas. Este 20 de febrero, Letizia ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación FAD Juventud, creada en 1986, y para la ocasión, la monarca ha elegido un look formal, pero accesible, repitiendo una de sus prendas favoritas: un traje de Mango que ya ha llevado en otras ocasiones y que se ha convertido en un éxito de ventas durante las rebajas.



El traje de Mango en cuestión se compone de una americana entallada con hombreras, muy en tendencia actualmente, combinada con un chaleco a juego y los pantalones de corte recto y tiro bajo. El tejido jaspeado, que ha sido confeccionado con una mezcla de lana, cuenta con un diseño clásico recto, puños abotonados, y es ideal para los meses más fríos. No obstante, ha agotado existencias en rebajas y ya no lo encontrarás disponible en la web española de Mango.

Qué accesorios ha incluido Letizia para completar el outfit

Como complementos para acabar de completar el look, Letizia ha elegido unos mocasines de la firma española Pons Quintana, modelo Elena, fabricados en charol y con un tacón sensato de 5 centímetros, que ya le hemos visto en otras ocasiones.

Otras opciones de trajes disponibles en Mango

Aunque la opción anterior ya no está disponible en la web de Mango, hemos encontrado otra opción de traje que podría crear el mismo efecto y cuenta con lo necesario para lucir un look elegante y lleno de estilo. Se trata del conjunto de traje en color gris que se compone de: pantalones rectos (39,99 euros, ref. 87045140), americana gris (59,99 euros, ref. 87085139) y chaleco de traje (35,99 euros, ref. 87095139).