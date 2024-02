Debido a su intento de lograr una figura considerada imposible, la actriz sudamericana ha últimamente enfrentado fuertes críticas en redes.

En el competido ámbito de la moda, Zendaya está creando momentos memorables en cuanto a tendencias durante la gira promocional de Dune: parte dos. Las alfombras rojas de esta promoción pasarán a la historia gracias a la actriz, quien interpreta a Chani en la película. Sus atrevidos estilismos nos han sorprendido, desde el escote 'underboob' más audaz que ha lucido hasta el momento, hasta un impresionante traje 'vintage' de Mugler que fusiona lo robótico con las transparencias.

Sin embargo, desde que Anya Taylor-Joy sorprendió en la premiere de Londres, luciendo un llamativo vestido blanco que cubría su cabeza con un manto, dando la impresión de ser una especie de novicia, se ha desatado una disputa por el protagonismo. La intérprete continúa ofreciendo looks icónicos que generan titulares y dominan diversas plataformas de redes sociales.



Optando por un vestido totalmente diferente para Nueva York, e inspirándose en el estilo de Moulin Rouge, la estrella ha cambiado la santidad del hábito por un cancán y un corsé. Este es uno de los recientes diseños de Maison Margiela, presentado en un desfile que captó la atención global durante la Semana de la Alta Costura en París.

El propio diseño del vestido es una prenda dorada satinada bastante simple, lleva sobre él una especie de cancán negro de organza. Sin embargo, la diminuta cintura de la actriz es lo que destaca notablemente. Aunque durante el desfile se utilizaron corsés extremadamente ajustados, en este diseño no se aprecia tanto, ya sea en Anya o en la pasarela.



Debido a esto, la cuenta de Instagram de la actriz ha estado ardiendo desde el momento en que compartió una foto mostrando cómo se vistió con este estilo. Todo esto podría haber quedado como una muestra y anécdota de cómo las celebridades más apasionadas por la moda no han perdido el tiempo para lucir looks de la firma francesa, primero Hunter Schafer y ahora Taylor-Joy.

La controversial imagen publicada

La publicación se ha llenado de comentarios acusándola de fomentar la anorexia, todo esto debido a una imagen en blanco y negro en la que Anya se tapa el pecho mientras lleva un corsé que le reduce considerablemente la cintura. La delgadez de la actriz también contribuye a generar estas críticas.



Algunas críticas que podemos encontrar en la publicación incluyen comentarios como "Te quiero, Anya, pero esto parece estar promoviendo la anorexia", "Anya, ten cuidado, muchas podrían tomar esta foto como inspiración para morirse de hambre", y "Sería mejor no normalizar la inanición, ¿podemos hablar de esto?".

Sin embargo, algunos otros han tomado estas observaciones de manera más seria, y le escribieron expresando su preocupación: "Por favor, por favor, detén este tipo de promoción de belleza. Vas a afectar a las personas. Eres hermosa, pero esa primera foto de tu cintura pequeña y poco realista podría causar daño a niñas que no tienen la madurez para comprender lo poco realistas que son los estándares de belleza. Por favor, elimina la foto de la cintura".



Nuevamente son tendencia las figuras delgadas

Las Kardashians han optado por resaltar las costillas renunciando a sus curvas, lo que hace que la delgadez vuelva a destacarse en la actualidad como una de las tendencias en el mundo de la moda. Aunque el movimiento 'body positive' logró que algunas modelos 'midsize' y solo un par de talla grande desfilaran, las tallas pequeñas continuaban siendo la norma en la pasarela a pesar de estos cambios.



A pesar de eso, en las últimas semanas de la moda, ha habido un aumento en los estándares corporales que son ya rigurosos, con modelos de peso corporal muy bajo desfilando en la pasarela. Ante esta situación, que es considerada por algunos alarmante, Maud Le Fort, una de las maniquíes más reconocidas de la industria, ha decidido dar prioridad a su salud mental, no dar un paso atrás y no desfilar desde septiembre pasado.

"Me dijeron en París que solo haría lencería y quizás cosas muy comerciales, ya que tenía una cintura de 36,6 cm y un pecho de 85 cm, lo que indicaba que tenía curvas", expresó a la modelo. A pesar de esto, Le Fort no quería renunciar a su sueño, así que se esforzó intensamente para perder peso, y logró llegar a los 49 kilos a pesar de medir 1,81 metros. "Cuanto más peso perdía, más felicitaciones recibía, y me pesaba casi todos los días", comentó.



La modelo se dio cuenta en un momento dado de toda la locura. "Un día dije 'basta'. Voy a comer, voy a hacer deporte" expresó. Además, sigue en terapia para aprender a quererse y aceptarse tal y como es, aunque todavía asegura no aceptar su cuerpo y no tener una buena relación con la comida. Antes de comenzar con esta nueva etapa de su vida, Le Fort llegó a desfilar para Jean Paul Gaultier, Armani y Balmain.