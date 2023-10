Carla Bruni se sincera sobre su cáncer y anima a las mujeres a realizarse mamografías cada año

La cantante francesa aprovecha sus redes sociales para lanzar un importante mensaje a todas las mujeres

La que fuera la primera dama de Francia revela a través de Instagram que sufrió cáncer de mama hace cuatro años. Con una serie de carteles desvela este secreto que solo conocía su círculo más cercano para hablar de su experiencia y promover la importancia de hacerse mamografías periódicamente. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de mama. A su vez, durante todo octubre, el mes rosa, se realizan campañas de concientización y prevención.

Una dura realidad

Carla Bruni de 55 años intenta mantener su vida privada en un discreto segundo plano. Esta semana, en cambio, encontró un motivo para hablar en primera persona de un problema personal que afecta a mucha gente. La publicación coincide con que octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. El video de Intagram también ha sido compartido por un centro oncológico de París, y está cerrado a los comentarios.

La campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama, organizada en Francia por la asociación Pink Ribbon, se lanzó el domingo 1 de octubre en los Campos Elíseos. 99 mujeres y un hombre afectados por el cáncer de mama, así como 100 médicos, investigadores y cuidadores, desfilaron vestidos de rosa por la capital francesa. Ella ha querido dar su apoyo realizando este acto público.

El mensaje

En las imágenes el texto es claro: “Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama”. “Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Tuve suerte de que mi cáncer no fuera todavía agresivo”. “¿Por qué no llegó a serlo? Porque no tuvo tiempo de crecer. Porque cada año, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no lo hubiera hecho todos estos años, hoy no tendría el pecho izquierdo”.

Con esta contundencia compartió en francés, inglés e italiano su problema de salud. Aunque la esposa del expresidente Nicolas Sarkozy no estaba segura de mostrar esta parte de su vida al público, dijo: “Si hago este posteo no es para darles detalles sobre mi salud. Eso no me gusta y dudé sobre hacerlo. Hago esta publicación para mandar un mensaje. Un mensaje fundamental para todas las mujeres que me leen: háganse una mamografía cada año”.