Carlos III se salta el protocolo real con las jugadoras de rugby de Nueva Zelanda: la imagen que nadie esperaba ver

El rey Carlos III se olvidó del protocolo por un momento para recibir a las jugadoras de Rugby de Nueva Zelanda. Nos dejó con una imagen que nadie se esperaba y que ya está dando la vuelta al mundo. ¡Súper natural y emotivo!

No es la primera vez que vemos a un miembro de la realeza olvidarse del protocolo o dejarlo aparcado a un lado. En este ocasión, el responsable fue el rey Carlos III, que sorprendió a los medios saltándose el protocolo en la recepción de las jugadoras de Rugby.



Desde luego que no ha sido un año fácil para el monarca. Tras hacer público que sufre cáncer, su agenda se vió reducida ligeramente pero poco a poco volvemos a verlo en nuevas apariciones públicas. No cabe duda de que parece estar mejor.

El rey Carlos III abraza por sorpresa a las jugadoras de rugby de Nueva Zelanda

No sabemos si fue la mejoría en su estado de salud o la euforia del momento, pero el monarca Carlos III ha dejado a todos impactados con su reacción frente a las jugadoras de la selección femenina de rugby de Nueva Zelanda.



Aunque el protocolo es estricto, parece que el monarca no dudó en abrazar a las campeonas. El monarca se fundió en un gran abrazo junto a la campeonas y ha quedado todo inmortalizado en vídeo.



Puedes verlo en el siguiente vídeo publicado en el Instagram oficial de @theroyalfamily. Cuando una de las deportistas le pide el abrazo, el monarca responde: "¿un abrazo?" y se muestra totalmente receptivo.

Un efusivo abrazo en equipo que ya ha dado la vuelta al mundo

Como posiblemente estabas pensando, no fue un abrazo individual para cada deportista, sino que fue un gran abrazo en equipo. Las deportistas se abrazaron en avalancha al monarca, dejándonos una imagen muy bonita, fruto de la emoción que sintieron en ese momento.



Un momento tan emotivo como extraño y que sin duda ha dado la vuelta al mundo. Desde luego que cada uno puede sacar sus conclusiones.