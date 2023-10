Leonardo DiCaprio y su nueva novia Vittoria Ceretti aparentemente todavía están tratando de mantener su relación en secreto al llegar a la Semana de la Moda de París.

La estrella de Titanic, de 48 años, y Ceretti, de 25, parecían llegar por separado a una fiesta privada organizada por el amigo cercano del actor, Richie Akiva, en el exclusivo restaurante Manko del circuito de fiestas de la Semana de la Moda de París el jueves por la noche. DiCaprio fue fotografiado tratando de mantenerse bajo el radar entrando en la fiesta por una entrada trasera del restaurante peruano. Llevaba una chaqueta bomber negra, jeans negros y zapatillas monocromáticas mientras mantenía su rostro oculto con una máscara facial y, como de costumbre, una gorra de béisbol negra baja.





Mientras tanto, la modelo italiana hizo una entrada mucho más notoria al presentarse a la fiesta VIP con un llamativo mini vestido azul en capas, debajo de un blazer negro de gran tamaño. Ceretti, que estaba rodeada por un grupo de personas mientras se acercaba a la velada, combinó su look con botines negros y un bolso azul marino, usando un moño apretado para recogerse el cabello.

La pareja ha sido vista en toda Europa en las últimas semanas. Visitaron el Hotel Costes Bar de París con un grupo de amigos el martes. Y el domingo pasado, salieron en Milán, Italia, con la madre del ganador del Oscar, Irmelin Indenbirken. Ceretti y DiCaprio también asistieron a otra fiesta de la Semana de la Moda de Milán organizada por Versace el viernes pasado, justo cuando Page Six dio la noticia de que estaban saliendo oficialmente. "Han pasado bastante tiempo juntos en los últimos meses, y están disfrutando de conocerse en un nivel más profundo", nos dijo una fuente la semana pasada.



Primero salieron juntos en público para una carrera de helados en Santa Bárbara, California, a fines de agosto. Las cosas se calentaron rápidamente cuando fueron vistos besándose en un club en Ibiza, España, a principios de ese mes. El hábito de DiCaprio de salir con modelos se confirmó la semana pasada cuando Ceretti participó en el mismo desfile de la Semana de la Moda de Milán que su exnovia Gigi Hadid. Se rumoreó que Hadid, de 28 años, y DiCaprio se vieron en septiembre del 2022 y habían salido recientemente en julio de este año, pero las cosas aparentemente han fracasado. El presentador de Next in Fashion, que comparte a su hija Khai de 3 años con su ex pareja Zayn Malik, aparentemente está soltero.