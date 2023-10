La actriz y modelo nos comparte en entrevista el cómo lidia con varios aspectos de su vida diaria.

Si bien Ratajkowski puede estar acostumbrada a pararse frente a la cámara para trabajar, está lidiando públicamente con la propiedad de su imagen, y en ocasiones la falta de ella. Uno de los aspectos más desafiantes de esto ha sido los paparazzi, quienes, como ella señala, "saben dónde vivo". La autora de My Body bromea a medias diciendo que recientemente ha considerado cuál sería su foto de obituario, y se horrorizó ante la idea de que pudiera ser una foto aleatoria de los paparazzi. Sin embargo, cuando se le pregunta si tenía una foto de obituario ideal en mente, dice que preferiría que la gente leyera lo que ella escribe.



Ahora, como madre, está encontrando nuevas dificultades para proteger la imagen de su hijo, y lo que eso significa para su comprensión del mundo. "No me gusta porque no son personas seguras. Si nos caemos, no toman fotografías, no se apresurarán a ayudarnos, y lo entiendo. Pero tampoco quiero que mi hijo tenga miedo".



EmRata también habló sobre su papel revelación en el controvertido video musical Blurred Lines. Como modelo de 21 años, ella, personalmente, recibió muchas críticas por aparecer en topless, a pesar de que ella no era la fuerza creativa detrás del video.

Sobre aquellos que la criticaron y cuestionaron su feminismo, dice: "Fui muy desafiante, porque pensé: Puedo hacer lo que quiero y la elección es poderosa, y puedo estar en mi cuerpo y sentirme bien al respecto. Y no me digan que no soy feminista". Pero ahora, con el video, Ratajkowski tiene algunos pensamientos: "Creo que cuando tienes poco más de veinte años y estás usando tu sexualidad, puedes confundir la atención que estás recibiendo con poder".



La modelo también divulgó sobre su vida amorosa. Si bien admite que está en una aplicación de citas, reconoce que puede estar tomando "un descanso permanente" de la esfera de las citas en línea. Sin embargo, cuando se le pide que comparta quién fue la última persona a la que besó, aparte de su hijo, dice: "Cuando beso, no cuento al respecto".







Entonces, ¿cómo se relaja alguien como EmRata después de todo el agotamiento del podcasting, la escritura y el modelaje? "Lo nuevo es descansar", explica. "Creemos que descansar es estar en línea. Creemos que estar en nuestra cama y simplemente estar en nuestros teléfonos es descansar". Pero para ella, estar presente, ver películas sin interrupciones y no trabajar es más estimulante. "Una de las formas en que esto me ha ayudado es tener un niño de dos años y medio que está creciendo tan rápido que tengo miedo de perderme momentos de él, así que he aprendido a vivir el presente de una manera diferente".