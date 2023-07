Deshacerse de la grasa requiere disciplina en la alimentación y practicar deporte. Hoy te hablamos de cuáles son los que mejores resultados ofrecen.

Hay muchas razones por las que admirar a Emily Ratajkowski, pero sin duda una de ellas es una figura en la que destaca su bien definida zona abdominal. Deshacerse de la grasa que se acumula en esa parte del cuerpo no es fácil, y requiere, además de disciplina en la alimentación, practicar deporte de forma regular. Hoy te hablamos de cuales son los deportes que mejores resultados ofrecen para lograrlo.



Así que te has puesto unas mallas y un top y estás lista para empezar tu batalla contra la grasa. ¡Perfecto! Pero ya te avisamos que lograr unos abdominales como los de Emily Ratajkowski exige constancia y sacrificio. No es algo que se consiga de un día para otro y te va a costar mucho sudor. Ahora bien, hay deportes más efectivos que otros. Tú eliges el que prefieres y ya nos cuentas.

Para las más valientes

Si no le tienes miedo a la actividad intensa y estás preparada para sentir que el corazón se te sale del pecho, te damos dos recomendaciones muy eficaces. La primera es el HIIT, o entrenamiento de intervalos de alta intensidad, en el que el entrenamiento se estructura en series cortas donde tienes que darlo todo, seguidas de otras fases de descanso. El HIIT es ideal si no tienes mucho tiempo para entrenar, porque una sesión no dura más allá de 20-25 minutos y además te ayuda a quemar grasa incluso en las horas posteriores. Pero al ser un entrenamiento tan duro, necesitas estar en buena forma física o ir avanzando progresivamente.



La otra posibilidad que te ofrecemos para que tu quema de grasas se dispare es el boxeo. Evidentemente no hablamos de subirte a un ring a pegarte con otras chicas, sino al boxeo sin contacto. Los entrenamientos de boxeo son muy exigentes y al estar moviéndote continuamente, la quema de calorías es muy elevada. Dos o tres sesiones semanales te permitirán acelerar notablemente tus resultados.

Para las que se lo toman con más calma

La realidad es que seguir un programa muy exigente, que conlleva un alto grado de sufrimiento, pocas veces es sostenible si no tienes una gran fuerza de voluntad. Así que otro planteamiento puede ser tomártelo con más calma, realizando algún deporte que no te requiera tanto esfuerzo y que te proporcione resultados a más largo plazo. Si eso es lo que buscas, puedes decantarte por el ciclismo.



Perder grasa montando en bici puede ser más relajado, pero para ver resultados necesitas pedalear con un mínimo de intensidad. Tres sesiones semanales de unos 45 minutos en las que recorres del orden de los 15 km puede ser un buen ritmo.



Elige el que vaya más con tus preferencias, ¡Y no te rindas hasta lograrlo!