¿Ester Expósito tiene novia? Un vídeo viral aviva los rumores

Ester Expósito, la actriz española que conquistó al mundo con su papel en Élite, vuelve a estar en boca de todos. Un vídeo viral en el que se la ve bailando con otra chica ha desatado las especulaciones sobre una posible nueva relación.

En el clip, de apenas medio minuto, se puede ver a Expósito bailando de forma muy cariñosa con otra chica. Las imágenes, grabadas en un ambiente distendido y festivo, no tardaron en viralizarse y generar todo tipo de especulaciones.

¿Quién es la chica del vídeo?

Se trata de Nini Vélez, una estilista mexicana con la que Ester ha forjado una estrecha amistad en los últimos meses. Ambas han sido inseparables durante la gira de promoción de la última serie de la actriz, Bandidos.



Los comentarios cariñosos que se intercambian en redes sociales y la complicidad que muestran en sus publicaciones han hecho que muchos fans se pregunten si hay algo más que amistad entre ellas.

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024

¿Son solo amigas o hay algo más? La pregunta del millón que se hacen miles de fans en todo el mundo. Lo cierto es que, por el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguna de las dos. Ni Expósito ni Vélez se han pronunciado al respecto, dejando abierta la posibilidad a todo tipo de interpretaciones.



¿Y la vida amorosa de Nini Vélez? Se sabe poco sobre la vida sentimental de la estilista mexicana. Aunque algunos usuarios han apuntado a que podría estar en una relación, no hay información oficial que lo confirme.



Sea como fuere, solo el tiempo dirá si este rumor se convierte en realidad. Mientras tanto, las fans de Ester Expósito no pueden evitar emocionarse con la posibilidad de que su ídola haya encontrado el amor.