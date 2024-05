Eva Mendes da el visto bueno al beso de Ryan Gosling con Emily Blunt en "El especialista"

La actriz ha compartido en Instagram una imagen del encuentro íntimo en escena de su esposo durante la película en la cual es protagonista.

Eva Mendes, quien lleva casada con Ryan Gosling desde el 2011, publicó en redes reacciones a la película El especialista, incluyendo además un póster del film donde Gosling aparece en una escena besando a Emily Blunt, la otra protagonista de la cinta.



La estrella aclara la razón por la que no le molesta este beso: "La evidencia está en mi publicación: normalmente no comparto fotos de mi esposo besando a otra mujer, pero Emily Blunt es increíble. Ellos son así de talentosos. ¡Larga vida a El especialista!".

Por otro lado, Blunt, quien está casada con John Krasinski, expresó que sintió náuseas al besar a Gosling: "No diría que fue algo que de verdad odié, pero no lo disfruté en definitiva". El comentario de la actriz fue en broma, ya que los dos han tenido una buena relación durante el rodaje de la película, y se han vuelto grandes amigos. "Me encanta su esposa, Eva, adoro a sus hijos y siento que tengo mucha suerte de ser amiga de una persona tan valiosa como él", compartió además la protagonista.



Esta comedia de acción de David Leitch se enfoca en el romance entre Jody Moreno, una directora debutante, y Colt Seavers, un especialista que constantemente recibe golpes. Se esperaba que esta producción fuera una continuación del éxito Barbenheimer del 2023, y dado que los papeles eran interpretados por Emily Blunt y Ryan Gosling, recordábamos sus nominaciones al Oscar por Oppenheimer y Barbie, respectivamente.

El especialista ha recibido excelentes críticas, no obstante, aún no ha recuperado los 150 millones de dólares utilizados en su producción, pues ha tenido una aceptación más fría de lo anticipado por parte de la audiencia. Actualmente, lleva 107 millones de dólares recaudados a nivel mundial.



Lo que ha logrado recaudar con éxito son los múltiples comentarios y opiniones del público en torno al comentario en redes de Eva Mendes, quien conoció a Gosling en el rodaje de Cruce de caminos, para posteriormente casarse con el actor y procrear dos hijos. A partir de este momento, la actriz se apartó del mundo de la actuación para dedicarse a su familia, mientras Gosling continuaba su carrera actoral, participando en películas de éxito rotundo como Barbie.