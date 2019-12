Karl Lagerfeld, Paloma Gómez y Elio Berhanyer son algunos de los personajes famosos que han fallecido en este 2019. El mundo de la moda y el de la interpretación han sido especialmente golpeados. A modo de homenaje, recordamos hoy a las personalidades que han fallecido este año.

La ciencia, la moda y el mundo de la interpretación se han visto resentidos este año. En 2019 hemos tenido que lamentar la muerte de iconos de la moda, eminencias científicas y muy talentosas personalidades a las que hemos tenidoque decir adiós. A modo de homenaje y como última despedida, hoy recordamos a algunas de las personalidades que han fallecido en 2019.

Margarita Salas

El pasado 7 de noviembre falleció Margarita Salas, referente de la ciencia española que inició el desarrollo de la biología molecular e hizo importantes aportaciones acerca del funcionamiento del ADN. Salas fue una de las científicas más destacadas en España, a la que describió como “un páramo científico” sin financiación para hacer investigación, motivo por el que se fue a trabajar a Nueva York de la mano de Severo Ochoa. Tiempo después regresó a España para trabajar con su virus phi29 en el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) con la ayuda de la organización estadounidense Jane Coffin Childs Memorial Fund for Medical Research. Falleció a los 80 años a causa de una parada cardiorrespiratoria,

Eduard Punset

El genio Eduard Punset, que fue economista, jurista, director, presentador y divulgador científico, falleció el pasado 22 de mayo con 82 años. Muy querido por todos y admirado por su talento, hizo en una ocasión una hermosa declaración: "¿Qué es la muerte? ¿Qué se muere cuando te mueres? Somos átomos en un 90%. Y los átomos son eternos. O sea, que yo probablemente no muera". Demostró que no le importaba lo que había más allá de la vida y le recordaremos siempre por su inteligencia, su simpatía y su afabilidad.

Eduardo Gómez

El querido e icónico actor, padre de Emilio en la serie Aquí no hay quien viva, fallecía de cáncer el pasado 28 de julio a los 68 años. El productor Alberto Caballero fue quien confirmó su fallecimiento en Twitter y lo despidió con las siguientes palabras: "Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león".

Judith Krantz

La novelista falleció el 22 de junio a los 91 años. Es la autora de exitosos títulos como Scruples, Mistral’s Daughter en 1982, I’ll Take Manhattan en 1986 y la que fue su última novela, The Jewels of Tessa Ken. Su género era la ficción sensual y sus creaciones tuvieron ventas masivas. Como dijo The New York Times en una ocasión, Judith "convirtió por sí sola el género de ficción de compras y sexo en algo muy comercial". Krantz ha sido toda una inspiración para novelistas del género.

Elio Berhanyer

El decano de la moda española Elio Berhanyer falleció el pasado 25 de enero a los 89 años. Las últimas veces que se le vio en público pudimos comprobar que no estaba en su mejor forma: caminaba muy despacio como consecuencia de una rotura de cadera. Le recordamos por el legado que nos regaló como diseñador y por ser en 2011 Premio Nacional de Diseño de Moda.

Karl Lagerfeld

Poco después del fellecimiento de Elio, el mundo del disñeo y la moda se vio golpeado de nuevo por la muerte del gran diseñador Karl Lagerfeld. Director artístico de la firma Chanel desde 1983, murió a causa de un cáncer de páncreas el pasado 19 de febrero, con 85 años. En 2017, fue premiado con el mayor galardón de París, la Médaille Grand Vermeil de la Ville. Le recordaremos siempre por ser uno de los creadores que, con su talento y creatividad, cambió la moda.

Camilo Sesto

El muy querido cantante Camilo Sesto falleció el pasado 8 de septiembre. Tenía 72 años. Recordaremos su melódica voz interpretando éxitos como El amor de mi vida, Perdóname o Vivir así es morir de amor. Aunque siempre fue celoso de su privacidad, poco antes de su muerte, que ocurrió en Madrid a causa de un fallo cardiorrespiratorio, supimos que arrastraba problemas de salud desde hace años.

Isabel Toledo

La moda española también se ha visto resentida este año. La diseñadora Isabel Toledo falleció con tan solo 58 años el pasado 26 de agosto. Con a su creatividad y talento diseñó el vestido citronela que la ex primera dama Michelle Obama vistió cuando su marido fue investido presidente. Gracias a este acontecimiento saltó a la fama. Falleció de cáncer en Nueva York.

Doris Day

La actriz y cantante falleció el pasado 13 de mayo a causa de una neumonía. Saltó al estrellato gracias a su talentosa interpretación en la película Romance on the High Seas (Romance en alta mar). a pesar de su exitosa carrera como actriz, nunca dejó la música de lado: su último álbum, titulado My Heart, fue editado en 2011. Cuando falleció tenía 97 años

Alfredo Pérez Rubalcaba

El político español del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue vicepresidente del gobierno durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, falleció a causa de un ictus el 10 de mayo de este año. Tenía solo 67 años. Fue despedido con honores del Estado en el Palacio de las Cortes de Madrid.

Leah Chase

La chef y activista Leah Chase falleció a los 96 años. Fue conocida como la reina de la cocina criolla y, junto a su marido Edgar Dooky Chase, convirtió Dooky Chase's, una tienda de sándwiches en Nueva Orleans, en un restaurante de lujo para afroamericanos, legendario para los líderes del movimiento por los derechos civiles. En una ocasión, Chase dijo "La comida construye grandes puentes".

Blanca Fernández Ochoa

La medallista Blanca Fernández Ochoa fue hallada sin vida en la sierra de Madrid el pasado 4 de septiembre. Se determinó que la causa de muerte había sido un suicido.

Pepe Oneto

El periodista Pepe Oneto falleció a los 77 años el pasado 7 de octubre de 2019. Le recordaremos por su obras e intervenciones, por haber hecho del periodismo su pasión y por su prolífica y larga carrera profesional. Gracias a ello, recibió galardones como el Premio Nacional de Periodismo o la Antena de Oro de Televisión. Falleció en un hospital de San Sebastian tras una apendicitos que finalmente derivó en una septicemia.

Luke Perry

El actor Luke Perry falleció en California el pasado 4 de marzo. Tenía 52 años. Perry saltó a la fama interpretando a Dylan McKay en la serie Beberly Hills, 90210 y como Fred Andrews en la serie de Netflix Riverdale.

