Giorgio Armani muere a los 91 años: adiós al icono de la moda italiana y su legado que marcó Hollywood y las pasarelas

Hoy el mundo de la moda llora la pérdida de una leyenda. Giorgio Armani, fundador de un imperio que mantuvo siempre independiente, redefinió la elegancia con su estilo minimalista, vistiendo tanto a celebrities de Hollywood como a las pasarelas más reconocidas del mundo.

El grupo Armani ha anunciado este jueves 4 de septiembre de 2025 la muerte de Giorgio Armani. Con él se va una leyenda internacional, que revolucionó el mundo de la moda con su estilo minimalista elegante. Nacido en Piacenza en 1934, dedicó más de 50 años de su vida a la creatividad, el trabajo bien hecho y a la visión empresarial.

Los inicios de Giorgio Armani en el mundo de la moda

Antes de lanzar su propia firma en 1974, Armani se formó junto a Nino Cerruti. Desde su primera colección, su chaqueta desestructurada sin forro revolucionó el traje masculino. Rápidamente, trasladó esta modernidad al vestuario femenino, ofreciendo a las mujeres siluetas fluidas y libres de los códigos tradicionales. Su firma minimalista y refinada se convirtió en el símbolo de un nuevo estilo de vida.

El salto a Hollywood que marcó el principio de una nueva era

Poco a poco, el nombre de Armani se fue consolidando gracias al cine. En 1978, Diane Keaton recibió un Oscar vestida de Armani. Dos años después, Richard Gere popularizó sus trajes en American Gigolo. Desde Sean Connery hasta Cate Blanchett, pasando por Leonardo DiCaprio, las estrellas adoptaron su estilo.



Vistió tanto las alfombras rojas como películas icónicas como El lobo de Wall Street. Visionario, Giorgio Armani diversificó muy pronto su actividad. Al frente de más de 500 tiendas en 46 países, siempre se negó a ceder su independencia, considerándola "el valor fundamental para trabajar con plena libertad".

El gran legado que deja tras su muerte

Hasta sus últimos días, Armani multiplicaba los proyectos. A los 90 años celebraba todavía sus colecciones en Nueva York y París. Para él, la elegancia debía permanecer elegante pero natural, una visión que no pasaba de moda y que resumía con una frase: "La elegancia es el arte de no ser olvidado sin llamar la atención".



Giorgio Armani deja detrás de él mucho más que ropa: una forma de entender la moda y el estilo. Su enfoque del masculino-femenino, su rigor estético y su sentido de la libertad han marcado a muchas generaciones.