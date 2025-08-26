La actriz Verónica Fernández de Echegaray, conocida como Verónica Echegui, falleció el pasado domingo con tan solo 42 años en Madrid. La actriz ha sido recordada por numerosos compañeros de profesión, quienes la admiraban y seguían bien de cerca. Uno de los artistas en manifestarse públicamente ha sido Dani Martín, con una carta preciosa.

Es un día triste y no solo para el mundo del cine. Verónica Echegui nos deja muy pronto, con solo 42 años. Muchos artistas, compañeros y amigos cercanos han querido recordarla por cómo ella era.



La actriz nos deja tras haber estado ingresada desde julio a causa de un cáncer. La periodista Paloma Barrientos asegura que: “no lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás”. También detalló “Ha tenido ingresos... Muy poca gente lo sabía (...). Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda”.



A lo largo del día de ayer y de hoy, muchas personas cercanas a la actriz han querido darle una despedida como se merece, como su ex Álex García, que comparte el dolor con los padres de la actriz.



Una de las personalidades más influyentes en manifestarse fue Dani Martín. El cantante le dedicó una carta preciosa en su Instagram, que nos dejó prácticamente sin palabras.

El cantante @_danimartin_ en su Instagram le ha dedicado a la actriz unas palabras muy emotivas, como solo él sabe hacer. Unas palabras que nos han llegado al alma.



Empieza diciendo: "La Vero era la Penélope de ‘Jamón jamón’, la Rosalía de ‘Saoko, papi, saoko’, la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero."

No cabe duda de que "la Vero era mucha Vero". Una gran actriz que asegura que "le enseñó, le respetó y le regaló amor de compañera". Recordemos, que fueron compañeros y protagonistas de la película de Bigas Luna 'Yo soy la Juani'.



Añade además que Verónica era "única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética...". Una "mujer libre, anárquica y hermosa". Unas palabras preciosas.



Dani le desea que vuele libre, como siempre lo ha hecho. Y, por supuesto, que salude por ahí a algún compi que hace tiempo que no ve. Termina diciendo "te quiero, Elche". “Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor, para que cuando cante llegar a tu corazón”.

Es una carta muy emotiva y preciosa que el cantante ha querido compartir públicamente a través de sus redes sociales. En ella refleja su cariño y admiración por la actriz, con la que compartió tan buenos momentos a lo largo de su vida.



Los comentarios se han llenado de personalidades visiblemente emocionadas por el texto y la situación. En los próximos días seguirán llegando todo tipo de cariños y mensajes preciosos dedicados a Vero, que sin duda ha dejado huella y ha sido una de las actrices más importantes de nuestro país.