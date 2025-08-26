Inicio / Famosos / Noticias Famosos / Famosos españoles

La emotiva carta de Dani Martín a Verónica Echegui tras fallecer a los 42 años: "vuela libre, como siempre lo has hecho"

por Andrea Ardións Baña ,
La emotiva carta de Dani Martín a Verónica Echegui tras fallecer a los 42 años: "vuela libre, como siempre lo has hecho"© Instagram/_danimartin_

La actriz Verónica Fernández de Echegaray, conocida como Verónica Echegui, falleció el pasado domingo con tan solo 42 años en Madrid. La actriz ha sido recordada por numerosos compañeros de profesión, quienes la admiraban y seguían bien de cerca. Uno de los artistas en manifestarse públicamente ha sido Dani Martín, con una carta preciosa.

Es un día triste y no solo para el mundo del cine. Verónica Echegui nos deja muy pronto, con solo 42 años. Muchos artistas, compañeros y amigos cercanos han querido recordarla por cómo ella era.

La actriz nos deja tras haber estado ingresada desde julio a causa de un cáncer. La periodista Paloma Barrientos asegura que: “no lo llevaba en secreto, lo llevaba en la intimidad porque hay enfermedades que tienes que tener tratamiento y demás”. También detalló “Ha tenido ingresos... Muy poca gente lo sabía (...). Cada uno lo lleva con la intimidad que quiera o que pueda”.

A lo largo del día de ayer y de hoy, muchas personas cercanas a la actriz han querido darle una despedida como se merece, como su ex Álex García, que comparte el dolor con los padres de la actriz.

Una de las personalidades más influyentes en manifestarse fue Dani Martín. El cantante le dedicó una carta preciosa en su Instagram, que nos dejó prácticamente sin palabras.

La preciosa carta de Dani Martín a Verónica Echegui para recordar a la actriz

El cantante @_danimartin_ en su Instagram le ha dedicado a la actriz unas palabras muy emotivas, como solo él sabe hacer. Unas palabras que nos han llegado al alma.

Empieza diciendo: "La Vero era la Penélope de ‘Jamón jamón’, la Rosalía de ‘Saoko, papi, saoko’, la artista más pura de todas las artistas, la Lola flores del tuning, la perseguidora de sueños, la José Tomás del amor, un ciclón, una tormenta y una cala de Menorca en abril. La Vero era mucha Vero."

No cabe duda de que "la Vero era mucha Vero". Una gran actriz que asegura que "le enseñó, le respetó y le regaló amor de compañera". Recordemos, que fueron compañeros y protagonistas de la película de Bigas Luna 'Yo soy la Juani'.

Añade además que Verónica era "única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética...". Una "mujer libre, anárquica y hermosa". Unas palabras preciosas.

Dani le desea que vuele libre, como siempre lo ha hecho. Y, por supuesto, que salude por ahí a algún compi que hace tiempo que no ve. Termina diciendo "te quiero, Elche". “Como en un mar eterno quiero ser yo libre amor, para que cuando cante llegar a tu corazón”.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Es una carta muy emotiva y preciosa que el cantante ha querido compartir públicamente a través de sus redes sociales. En ella refleja su cariño y admiración por la actriz, con la que compartió tan buenos momentos a lo largo de su vida.

Los comentarios se han llenado de personalidades visiblemente emocionadas por el texto y la situación. En los próximos días seguirán llegando todo tipo de cariños y mensajes preciosos dedicados a Vero, que sin duda ha dejado huella y ha sido una de las actrices más importantes de nuestro país.

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Famosos españoles
Puede interesarte
La Infanta Sofía brilla en su debut oficial en Marivent con un vestido rosa de Zara agotado (pero hay uno muy similar)
La Infanta Sofía brilla en su debut oficial en Marivent con un vestido rosa de Zara agotado (pero hay uno muy similar)
El vestido verde de Charo Ruiz Ibiza que Paula Echevarría convierte en el más bonito del verano (y resalta el bronceado)
El vestido verde de Charo Ruiz Ibiza que Paula Echevarría convierte en el más bonito del verano (y resalta el bronceado)
Letizia arrasa con un vestido palabra de honor superelegante que ya tiene clon low cost (y cuesta solo 16 euros)
Letizia arrasa con un vestido palabra de honor superelegante que ya tiene clon low cost (y cuesta solo 16 euros)
Letizia cambia sus clásicos Mary Jane negros por unos rojos en Montserrat: el toque de color en tendencia para verano
Letizia cambia sus clásicos Mary Jane negros por unos rojos en Montserrat: el toque de color en tendencia para verano
Adiós a los brazos flácidos después de los 50: 4 accesorios clave para fortalecer y tonificar sin salir de casa
Adiós a los brazos flácidos después de los 50: 4 accesorios clave para fortalecer y tonificar sin salir de casa
Vicky Martín Berrocal (52 años): este verano me prometí gustarme mucho más y compararme mucho menos
Vicky Martín Berrocal (52 años): "este verano me prometí gustarme mucho más y compararme mucho menos"
Letizia sorprende en Burela con una blusa boho de rayas azul y blanca: ideal para ir fresquita sin enseñar brazos
Letizia sorprende en Burela con una blusa boho de rayas azul y blanca: ideal para ir fresquita sin enseñar brazos
Emmanuel Macron responde al gesto viral de Brigitte en su llegada a Hanói: “Solo estábamos bromeando”
Emmanuel Macron responde al gesto viral de Brigitte en su llegada a Hanói: “Solo estábamos bromeando”
Juliette Binoche arrasa en la ceremonia inaugural de la 77ª edición de Cannes con un look que recuerda a Madonna
Juliette Binoche arrasa en la ceremonia inaugural de la 77ª edición de Cannes con un look que recuerda a Madonna
León XIV: el nuevo Papa y el poderoso simbolismo de su nombre que anticipa el rumbo del Vaticano
León XIV: el nuevo Papa y el poderoso simbolismo de su nombre que anticipa el rumbo del Vaticano