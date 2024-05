¡Guerra de indirectas! Levy y Gutiérrez se lanzan dardos en Instagram con una imagen de Jesucristo

La pareja anunció el pasado 9 de abril que “ya no estaban juntos” y desde entonces su separación está siendo una auténtica telenovela.

Difícil separación

El pasado 28 de abril la pareja de actores han coincidido al publicar una imagen religiosa en sus cuentas de Instagram, lo cual hace pensar que lleva algún doble sentido. La primera en publicar la imagen fue Elizabeth Gutiérrez. En ella se ve una manada de lobos atacando a Jesucristo, el cual a su vez trata de proteger un cordero blanco. La imagen iba acompañada de un mensaje: “Que mensaje tan poderoso”.

Unas horas después, William Levy replicó la misma estampa, pero en vez del cordero, esta vez Jesús portaba en sus brazos al cubano. La modificación en sí la llevo acabo un seguidor del actor de telenovelas, pero éste no dudo en compartirla con otro mensaje: “Qué lindo trabajo”; además, se podía ver el mensaje original que hacía referencia al Salmo 59 de la Biblia: "Líbrame de mis enemigos, Dios mío”.

El actor de 43 años decidió continuar con las indirectas a su expareja a través de las redes sociales y publicó otro mensaje en inglés a través de sus historias solo unas horas después en el que se podía leer: “Sigue pensando que me siento mal, yo sé que eso es lo que tú quieres oír, pero no, me siento más fuerte que nunca Lu. La próxima vez planea las cosas mejor”.

Los usuarios de Instagram no dudan que “Lu” sea Elizabeth Gutiérrez y que Levy esté dirigiéndose hacia ella.

Cruce de acusaciones después de dos décadas juntos

La relación de los actores ha durado más de 20 años, pero desde que están separados no dudan en lanzarse mensajes públicos. Primero fueron las acusaciones de infidelidad por parte de la actriz mexicana hacia el actor. Más tarde Levy visitó un programa mexicano en el que también comentó la visita de la policía a su casa de Florida explicando que su exmujer, sus primas y su hija pequeña habían intentado entrar en su casa con la excusa de que pensaban que él tenía una mujer dentro: "Pateó la puerta con sus dos primas, y yo les dije 'no pasan, este es mi cuarto, esta es mi privacidad y no vas a pasar con tus primas’". Por su parte Elizabeth denunció que Levy había empujado a su hija para cerrar la puerta porque no querían que descubrieran quién estaba en su habitación. El escándalo no tardó en hacerse público por las fotos que tomó la policía de Estados Unidos.

A pesar de los duros momentos que está atravesando la pareja, Levy no ha dudado en asegurar que : "por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques”. Todavía parece que no han tomado medidas legales y según la prensa de Miami, el hijo mayor vive con él y la hija pequeña con su madre. La separación de los padres ha conllevado por tanto la separación de los dos hermanos, Christopher Alexander y Kailey.