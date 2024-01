Jason Momoa desnuda su vida nómada post-divorcio: 'Vivo en la carretera’

El famoso actor de Aquaman nos cuenta su situación después de su separación de Lisa Bonet

Momoa apareció en Entertainment Tonight el miércoles 10 de enero. En este programa estuvo hablando sobre sus actuales proyectos que le han llevado a una vida en la carretera que parece estar disfrutando.

Jason Momoa recorre Estados Unidos

El actor explicó que en el momento trabaja en una docuserie llamada “On the Roam”, que le está haciendo vivir en la carretera, por lo que en el programa aseguró que en este momento no tiene casa. En esta docuserie, que se estrena el 18 de enero en MAX, Momoa habla con artesanos que convierten bicicletas centenarias, helicópteros, instrumentos y mucho más en obras de arte. Estos artículos después son subastados. Jason va visitando a estos artistas mientras viaja a través de Estados Unidos, por lo que asegura que la gente se queda bastante asombrada cuando le ven aparecer en estos pequeños pueblos: “Siempre voy a sitios muy raros”, añadió, “vais a encontrarme en la carretera, me pasa todo el tiempo, la gente está como extrañada y me dicen, '¿Qué haces tú en mi pueblo?'”.

Sobre el proyecto “ me encanta la idea de estar con gente normal haciendo lo que se me da bien, que es grabar y después enseñárselo, así que después de hacerlo durante tanto tiempo me pareció curioso”. Este interés por grabar a gente de a pie le llevó a ponerse en la carretera con un cámara para ir grabando a gente inspiradora que son capaces de crear con sus manos.

Durante el programa, Momoa conocerá también a uno de sus mayores ídolos, el reconocido fotógrafo Todd Hido, presentará a la gente que crea los detalles para los escenarios de las películas en las que participa y se verá en inmerso en la aventura de reconstruir un Rolls-Royce Phantom de 1920.

“Todo esto trata en realidad sobre mi pasión por los artesanos [...] Las cosas que me gustan son honrar a la gente que me inspira, y después hacemos cosas muy interesantes que van a obras benéficas, de este modo centramos la atención sobre los artesanos. Cuando la gente vea el show iré a Instagram y haremos una puja de los objetos para llevar un poco de amor a todo el mundo.”

Otros proyectos

El actor de 44 años está disfrutando este viaje por Estados Unidos y su vida nómada antes de ir a Nueva Zelanda, donde va a filmar la película Minecraft.

En su vida personal las cosas no le han ido tan bien, ya que recientemente firmó el divorcio de su mujer, la actriz de El show de Bill Cosby, Lisa Bonet. Bonet ha pedido la custodia legal de los dos hijos que tienen en común, Lola de 16 años y Nakoa-Wolf de 15. La pareja ya llevaba separada dos años antes de que Bonet decidiese hacer el divorcio oficial. En enero de 2022 hicieron pública su separación a través de Instagram: “Queremos compartir la noticia de que nuestro matrimonio ha terminado”, “ Lo compartimos, no porque creamos que sea una noticia de interés, si no porque queremos que nuestras vidas sigan con dignidad y honestidad”, compartieron la pareja de actores hace ahora dos años.